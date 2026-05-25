हरियाणा के NCR वाले शहरों में इस सर्टिफिटेक पर ही मिलेगा तेल; 1 Oct से लागू
हरियाणा सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए तकनीक आधारित कार्ययोजना पर काम कर रही है। इसके तहत 1 अक्टूबर से हरियाणा के शहरों में बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) के पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए तकनीक आधारित नई कार्ययोजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। राज्य में एक अक्तूबर 2026 से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होने पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों, प्रदूषण निगरानी और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर की अध्यक्षता में एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को जारी बयान में यह जनकारी दी।
एनसीआर शहरों में बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। वर्ष 2026 तक एनसीआर के प्रमुख शहरों में 925 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 575 बसों के खरीद आदेश जारी हो चुके हैं। बाकी बसों की खरीद प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और रोहतक में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जरूरी ढांचा विकसित किया जाएगा। सोनीपत में भी इलेक्ट्रिक बस बेड़े को लेकर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ईवी नीति के तहत लोगों को प्रोत्साहन भी दे रही है।
बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र वालों को वापस किया जाएगा
हरियाणा सरकार 1 अक्तूबर 2026 से एनसीआर के सभी 2780 पेट्रोल पंपों पर ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नीति लागू करेगी। यानी जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम लगाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना है। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को जब्त या स्क्रैप किया गया है। परिवहन विभाग ने प्रतिदिन 100 पुराने वाहनों पर कार्रवाई का लक्ष्य तय किया है।
उद्योगों पर भी कड़ी निगरानी शुरू
राज्य सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की निगरानी भी सख्त कर दी है। ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़े 1349 उद्योगों में से 1286 इकाइयों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। बॉयलर और भट्टियों के लिए नए उत्सर्जन मानकों को लागू करने की तैयारी चल रही है। सितंबर 2026 तक पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का रोडमैप तैयार किया गया है। गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30 दिन के भीतर नया सर्वे कर अवैध इकाइयों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।
वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क होगा मजबूत
राज्य सरकार डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। 45 जरूरी सीएएक्यूएमएस स्टेशनों में से 22 पहले ही शुरू हो चुके हैं। बाकी स्टेशनों के लिए 15 जून 2026 तक कार्यादेश जारी कर दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 30 सितंबर 2026 तक सभी स्टेशन पूरी तरह चालू करना है। इन केंद्रों के जरिए हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाएगी। इससे प्रदूषण वाले क्षेत्रों की पहचान करने और समय रहते कदम उठाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि तकनीक आधारित निगरानी से प्रदूषण नियंत्रण में बेहतर परिणाम मिलेंगे।
सड़क, कचरा प्रबंधन और निगरानी पर फोकस
हरियाणा सरकार एनसीआर क्षेत्र में 2953 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से 1164 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का काम कर रही है। इसके लिए कई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी और कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। निर्माण और विध्वंस कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग और जियो-टैगिंग व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकतर काम पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों का मानना है कि समय रहते कदम उठाने से एनसीआर में वायु प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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