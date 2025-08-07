Haryana gurugram Faridabad and other places private hospitals will not give treatment to Ayushman card holders गुरुग्राम-फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में नहीं होगा आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज, Ncr Hindi News - Hindustan
जिले में करीब छह लाख से अधिक आयुष्मान कार्डधारक हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निशुल्क इलाज के पात्र हैं। इनके उपचार के लिए जिले में 26 निजी अस्पताल पैनल पर हैं, जहां पर आयुष्मान कार्ड के जरिए भर्ती और ऑपरेशन जैसी सेवाएं दी जाती रही हैं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबादThu, 7 Aug 2025 10:14 AM
आयुष्मान कार्ड धारकों का गुरुवार से फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई निजी अस्पतालों में उपचार नहीं होगा। राज्य सरकार की तरफ से अस्पतालों की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने यह फैसला किया है। आईएमए का कहना है कि जब कि सरकार अस्पतालों की बकाया राशि का भुगतान और उनकी अन्य मांगों को स्वीकार नहीं करती, मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लाभार्थियों की परेशानी बढ़ सकती है। सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी की गई राशि को नाकाफी बताया है।

जिले में करीब छह लाख से अधिक आयुष्मान कार्डधारक हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निशुल्क इलाज के पात्र हैं। इनके उपचार के लिए जिले में 26 निजी अस्पताल पैनल पर हैं, जहां पर आयुष्मान कार्ड के जरिए भर्ती और ऑपरेशन जैसी सेवाएं दी जाती रही हैं। अब अस्पतालों ने योजना के तहत मरीजों को देखना बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले से सबसे अधिक असर गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ेगा, जो बड़े ऑपरेशनों और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना पर निर्भर रहते हैं।

झूठे आश्वासन से नहीं चलेगा काम

आईएमए आयुष्मान योजना कमेटी के चेयरमैन डॉ. सुरेश अरोडा ने कहा कि सरकार हर बाद फंड जारी करने की बात तो कहती है लेकिन भुगतान होता नहीं है। इस बार भी जो फंड जारी किया गया है वह अप्रैल-मई का है और अभी अस्पतालों को मिला भी नहीं है। जून और जुलाई की राशि अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक स्पष्ट टाइमलाइन और ठोस कार्रवाई नहीं होती, इलाज बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत कोई नई भर्ती या इलाज नहीं किया जाएगा। आईएमए में आयुष्मान कमेटी के चेयरमैन डॉ. सुरेश अरोड़ा ने बताया कि भुगतान सहित अन्य मुद्दों को लेकर कई बार सरकार के संबंधित विभागों से संवाद किया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले।

आठ बिंदुओं को लेकर आंदोलन का रास्ता चुना

● लंबित भुगतान को समयसीमा में जारी करना

● इलाज की दरों में यथोचित बढ़ोतरी

● क्लेम प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना

● बार-बार तकनीकी गड़बड़ियों से राहत

● अस्पतालों के साथ हो रही प्रताड़ना पर रोक

● पैनल में अधिक अस्पतालों को शामिल करना

● जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना

● समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित करना