गुरुग्राम बिजली संकट के बाद अलर्ट मोड पर हरियाणा सरकार, नई गाइडलाइन
गुरुग्राम बिजली संकट और मेट्रो ठप होने के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर है। गर्मी में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
गुरुग्राम में हाल ही में सामने आई बिजली संकट की घटनाओं के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य के मेट्रोपॉलिटन शहरों में किसी भी स्थिति में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विभाग की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी की गई है और रोजाना बिजली आपूर्ति की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। 23 मई को हरियाणा में बिजली की डिमांड 13,227 मैगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि 24 मई को यह घटकर 12,101 मैगावाट रही। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मांग और बढ़ सकती है। गत वर्ष प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग करीब 15 हजार मैगावाट तक पहुंची थी।
कब बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड?
विज ने कहा कि सरकार ने संभावित संकट से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है और 18 हजार मैगावाट तक बिजली खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। विभाग को हर रोज बिजली कटौती की रिपोर्ट मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार शहरों में औसतन दो घंटे और गांवों में चार घंटे तक बिजली कट लगने की जानकारी सामने आ रही है।
कैसे रोकी जा सकती है बिजली कटौती?
हालांकि अब अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि कटौती किन कारणों से हुई और उसे कैसे रोका जा सकता है। ऊर्जा विभाग के अनुसार दोपहर 2 बजे से 4 बजे और रात 8 बजे से 11 बजे तक बिजली की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इन पीक ऑवर में अतिरिक्त लोड को संभालने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरकार का दावा है कि शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है।
ठप हो गई थी रैपिड मेट्रो
22 मई को गुरुग्राम में भीषण बिजली संकट होने और इस दौरान रैपिड मेट्रो का संचालन ठप हो गया था। सेक्टर-72 के 220 केवी बिजली घर में खराबी आने और कई इलाकों की बिजली गुल हो गई थी। इससे रैपिड मेट्रो सेवा प्रभावित हुई थी। कई सेक्टरों में घंटों बिजली गुल रही थी। गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो का नेटवर्क 11.7 किलोमीटर लंबा है। यह सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की येलाे लाइन को इंटरचेंज की सुविधा देती है।
ट्रैक पर चले थे यात्री, तीन कर्मचारी सस्पेंड
रैपिड मेट्रो के यात्रियों को काफी असुविधा हुई थी। उन्हें ट्रैक पर चलना पड़ा था। करीब दो घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रही थी। इस घटनाक्रम ने हरियााणा सरकार की काफी फजीहत करवाई थी। सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। सेक्टर-72 में 220 केवी बिजली घर में खराबी आने और कई इलाकों की बिजली गुल होने के मामले में संदीप सिंह, पल्ली सब-स्टेशन, जेई बृजेश, पल्ली सब-स्टेशन और जे.ई. संदीप नैन इंचार्ज, सेक्टर-72 सब-स्टेशन को सस्पेंड किया है।
रिपोर्ट- मोनी देवी
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