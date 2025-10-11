Haryana government has implemented a new rule for purchasing fertilizers farmers will have to do this work हरियाणा सरकार ने खाद लेने के लिए लागू किया नया नियम, किसानों को करना होगा यह काम, Ncr Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबादSat, 11 Oct 2025 08:47 AM
हरियाणा के किसानों के लिए सावधान करने वाली खबर है। सैनी सरकार ने खाद लेने के लिए नया नियम लागू किया है। यूरिया, डीएपी, एनपी आदि खाद सिर्फ उन्ही किसानों को मिलेगा, जिन किसानों ने अपनी फसल का मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाया होगा। उपायुक्त विक्रम सिंह ने किसानों से अपना ब्यौरा पोर्टल में दर्ज करवाने की अपील की है।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल नौ अक्तूबर से खुला हुआ है। जिन भी किसानों ने मेरी फसल -मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है, वे अपना पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते है।

उप कृषि निदेशक डॉ. अनिल सहरावत ने बताया कि जिन भी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है। वे अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते है। बिना पंजीकरण वाले किसानों को खाद सहकारी व गैर सहकारी संस्थाओं के द्वारा नहीं दिया जाएगा।

fasal.haryana.gov.in पर पंजीकरण होगा। किसान इस पोर्टल पर स्वयं या नजदीकी अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी किसान को पंजीकरण संबंधित समस्या आती है तो वह सेक्टर-12 लघु सचिवालय स्थित उप निदेशक कार्यालय, कमरा न0 602 में किसी भी कार्यदिवस में आकर संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करना जरूरी है।