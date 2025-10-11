हरियाणा सरकार ने खाद लेने के लिए लागू किया नया नियम, किसानों को करना होगा यह काम

हरियाणा के किसानों के लिए सावधान करने वाली खबर है। सैनी सरकार ने खाद लेने के लिए नया नियम लागू किया है। यूरिया, डीएपी, एनपी आदि खाद सिर्फ उन्ही किसानों को मिलेगा, जिन किसानों ने अपनी फसल का मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाया होगा।

हरियाणा के किसानों के लिए सावधान करने वाली खबर है। सैनी सरकार ने खाद लेने के लिए नया नियम लागू किया है। यूरिया, डीएपी, एनपी आदि खाद सिर्फ उन्ही किसानों को मिलेगा, जिन किसानों ने अपनी फसल का मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाया होगा। उपायुक्त विक्रम सिंह ने किसानों से अपना ब्यौरा पोर्टल में दर्ज करवाने की अपील की है।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल नौ अक्तूबर से खुला हुआ है। जिन भी किसानों ने मेरी फसल -मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है, वे अपना पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते है।

उप कृषि निदेशक डॉ. अनिल सहरावत ने बताया कि जिन भी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है। वे अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते है। बिना पंजीकरण वाले किसानों को खाद सहकारी व गैर सहकारी संस्थाओं के द्वारा नहीं दिया जाएगा।