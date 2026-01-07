अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल

संक्षेप: हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनीपत के कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को बुधवार को भारत लाने में सफलता हासिल की है। हिमांशु भाऊ गैंग का है शार्प शूटर।

हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनीपत के कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को बुधवार को भारत लाने में सफलता हासिल की है। हिमांशु भाऊ गैंग के इस शार्प शूटर को इंटरपोल और गृह मंत्रालय के सहयोग से अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही एसटीएफ की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया।

फर्जी पासपोर्ट के सहारे पहुंचा था अमेरिका मूल रूप से सोनीपत के गांव भैंसवाल कलां निवासी अमन भैंसवाल पर हत्या और रंगदारी समेत 10 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि अमन ने दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक फर्जी पते पर 'अमन कुमार' के नाम से पासपोर्ट बनवाया और साल 2025 में चकमा देकर अमेरिका फरार हो गया था। एसटीएफ ने इस मामले में गोहाना सदर थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर इसकी जानकारी इंटरपोल को साझा की थी।

हलवाई से एक करोड़ की रंगदारी और फायरिंग में था नाम अमन भैंसवाल का नाम हाल ही में रोहतक के सांपला में 'सीताराम हलवाई' की दुकान पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में प्रमुखता से आया था। इस हमले के दौरान बदमाशों ने एक पर्ची फेंककर 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी, जिस पर अमन भैंसवाल ग्रुप का नाम लिखा था। इसके अलावा गोहाना के 'मातूराम हलवाई' कांड में भी उसकी संलिप्तता के सबूत मिले थे। वह कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम करता था।