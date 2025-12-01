Hindustan Hindi News
जब खुद केस दर्ज कराने गुरुग्राम के साइबर थाना पहुंचे DGP; सिपाही ने नहीं पहचाना, कई फैसले लिए

संक्षेप:

गुरुग्राम के साइबर थाने में उस समय सभी स्टाफ हक्के-बक्के रह गए जब हरियाणा के डीजीपी खुद मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गए। अपनी निजी कार से थाना पहुंचे डीजीपी को गेट पर मौजूद कांस्टेबल ने नहीं पहचाना। पूछने पर उसने बताया कि ड्यूटी स्टाफ अंदर कमरे में हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होगा।

Mon, 1 Dec 2025 06:09 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के साइबर थाने में उस समय सभी स्टाफ हक्के-बक्के रह गए जब हरियाणा के डीजीपी खुद मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गए। अपनी निजी कार से थाना पहुंचे डीजीपी को गेट पर मौजूद कांस्टेबल ने नहीं पहचाना। पूछने पर उसने बताया कि ड्यूटी स्टाफ अंदर कमरे में हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होगा। थोड़ी देर बाद वहां सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और डीए एक-एक कर पहुंचे। उसके बाद डीजीपी ने सभी के साथ एक बैठक की, जिसमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कई फैसले लिए गए।

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह सोमवार को अपनी निजी कार से गुरुग्राम के साइबर थाना पहुंचे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि मैं साइबर थाना गुरुग्राम में डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज कराने निजी कार से पहुंचा। गेट पर मौजूद सिपाही ने मुझे नहीं पहचाना। जब मैंने कहा कि मुकदमा दर्ज कराना है तो बोला कि ड्यूटी ऑफिसर सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 24 में है। वहां जाकर देखा तो वह एक शिकायतकर्ता के काम में लगा था।

थोड़ी देर बाद सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, डीए एक-एक कर थाना पहुंचें। सभी से लंबी बातचीत हुई। इसके बाद कई फैसले लिए गए।

1. अगर बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया तो साइबरक्राइम का नुकसान बैंक भरेगा।

2. फ्रीज हुए छोटे अमाउंट वाले मामले में बगैर एफआईआर के आईओ लोक अदालत से कंप्लेनेंट को पैसे वापस दिलाएगा।

3. हेडबॉयज एवं गर्ल्स का स्पाइकमैके के सहयोग से एक नेटवर्क बनाया जाएगा। ये लोग इवेंट के माध्यम से साइबरक्राइम एवं ड्रग के बारे में इन जेन अल्फा के उत्साही बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा।

डीजीपी ने एक्स पर लिखा कि इस बीच एक फीडबैक आया कि लोक अदालत में चालान का रिकॉर्ड महीनों-महीनों नहीं पहुंचता। मैंने गुरुग्राम के सीपी को कहा कि इसका निदान करें। मैंने आईजी, साइबर को कहा कि हर सप्ताह कम से कम एक साइबर थाना विजिट करें। साइबरक्राइम के शिकार के किसी तीन समस्या को पहचान कर उसका निदान करें।

