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बच्चे पर है बुरी आत्मा… महिला से गैंग रेप, नूंह में मौलवी समेत 5 गिरफ्तार

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, गुरुग्राम
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नूंह में मौलवी और उसके साथियों ने बच्चे के इलाज के बहाने महिला को बंधक बना लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता की तस्वीरें भी वायरल कर दीं।

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नूंह में एक महिला से गैंगरेप के मामले में एक मौलवी समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

नूंह में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में एक मौलवी और दो महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पीड़िता अपने बच्चे के इलाज के लिए मौलवी के पास गई थी। मौलवी ने उसे धोखे से नशीला पदार्थ पिलाया और बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने अश्लील तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। 23 जून को पीड़िता भाग निकली और पुलिस को आपबीती सुनाई।

बच्चे पर बुरी आत्मा का साया

पुलिस ने सोमवार को बताया कि महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए पलवल जिले के एक गांव में मौलवी के पास गई थी। मौलवी ने पीड़िता को बताया कि बच्चे पर बुरी आत्मा का साया है। मौलवी ने महिला को अगले दिन जिले के ताउडू इलाके के खोरी गांव स्थित अपने ठिकाने पर बुलाया। मौलवी ने बताया गया कि इलाज सूरज डूबने के बाद होगा। इस दौरान महिला को कुछ पीने को दिया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

बंधक बनाकर गैंगरेप

महिला के अनुसार, होश आने पर उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। कमरे में मौलवी और अन्य आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने महिला के बच्चे को जान से मारने की धमकी दी और उसे चुप रहने के लिए विवश किया। महिला को अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया, उसका मोबाइल सिम कार्ड नष्ट कर दिया गया और उसे अपने परिवार से संपर्क करने से रोक दिया गया।

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5 आरोपी गिरफ्तार

23 जून की रात को महिला अपने बच्चे के साथ भागने में कामयाब रही। उसने अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दिए। आरोपी उसे लगातार धमकी दे रहे थे। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ताउडू पुलिस स्टेशन के SHO राजेश कुमार ने बताया कि वारदात की जांच चल रही है।

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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

गुरुग्राम पुलिस ने हाल ही में युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को बरेली से दबोचा था। आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल करके उससे करीब 25 लाख रुपये ऐठे थे। युवती आरोपी के संपर्क में साल 2017 में सीए की पढ़ाई के दौरान आई थी। आरोपी ने युवती के वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दे रहा था।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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