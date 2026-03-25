लिफ्ट देने के बहाने किडनैप; गुरुग्राम ले जाकर गैंगरेप, पीड़िता ने की जान देने की कोशिश
पलवल में 19 साल की युवती को लिफ्ट देने के बहाने अगवा कर गुरुग्राम में गैंगरेप किए जाने की घटना सामने आई है। घर लौटकर पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की लेकिन उसे बचा लिया गया। पीड़िता अस्पताल में भर्ती है।
पलवल में एक 19 वर्षीय युवती के साथ जान-पहचान के दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का दुखद मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 17 मार्च की रात जब युवती अपने चाचा के घर से पैदल लौट रही थी तब आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने उसे कार में बैठाया और गुरुग्राम ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। अगली सुबह घर पहुंचने पर पीड़िता ने जान देने की कोशिश की लेकिन परिवार ने उसे बचा लिया। फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
किडनैप कर गुरुग्राम में गैंगरेप
पुलिस ने बुधवार को बताया कि पलवल में 19 साल की युवती ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। उसकी जान-पहचान के दो लोगों ने कथित तौर पर उसे घर छोड़ने के लिए लिफ्ट देने की पेशकश की लेकिन आरोपी उसे किडनैप करके गुरुग्राम में एक फ्लैट पर ले गए और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी फिलहाल फरार हैं।
फांसी लगाकर जान देने की कोशिश
18 मार्च को महिला आखिरकार घर पहुंची तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन परिवार वालों ने उसे बचा लिया। उसे पहले पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया लेकिन हालत बिगड़ने के कारण फरीदाबाद के धौज में स्थित एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। इस अस्पताल में पीड़िता की हालत को नाजुक देखते हुए उसको नूंह के नलहर स्थित सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
पीड़िता का चल रहा इलाज
पीड़िता की हालत अब स्थिर है। उसका इलाज चल रहा है। सोमवार को पीड़िता बोलने की हालत में आई तो पलवल पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उसने बताया कि उसके साथ वारदात 17 मार्च की रात को हुई थी। वह अपने चाचा के घर से पैदल वापस लौट रही थी। इस बीच दोनों आरोपी जो एक कार में थे, उन्होंने पीड़िता को सड़क किनारे पैदल चलते हुए देखा। उन्होंने उसे घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट देने की पेशकश की।
पीड़िता के गांव में ही रहते हैं आरोपी
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चूंकि पीड़िता दोनों आरोपियों को जानती थी इसलिए वह कार में बैठ गई। आरोपी और पीड़िता एक ही इलाके में रहते हैं। आरोपी उसे गुरुग्राम में एक किराए के मकान में ले गए और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब रात को पीड़िता घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
गांव के पास छोड़ आरोपी फरार
परिवार के लोग पुलिस से संपर्क कर पाते इससे पहले ही 18 मार्च की सुबह करीब 10:30 बजे आरोपियों ने उसे उसके गांव के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। पलवल के उटावर पुलिस स्टेशन की स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इंस्पेक्टर रेनू शेखावत ने कहा कि आरोपी फिलहाल फरार हैं। पीड़िता के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी करवाया जा रहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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