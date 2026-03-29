नूंह में नर्स को बंधक बना रेप, धर्म बदलने का भी दबाव; किसी तरह भागकर बचाई जान
हरियाणा के नूंह में एक ट्रक चालक ने पंजाब की नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और इनकार करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
हरियाणा के नूंह जिले में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है जहां पंजाब की रहने वाली 25 साल की नर्स को एक ट्रक चालक ने बंधक बनाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। आरोपी जहीर ने शादी का झांसा देकर महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया और इनकार करने पर उसे जान से मारने और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागकर पुलिस थाने पहुंची और आपबीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कई दिनों तक बंधक बना दुष्कर्म
नर्स ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे शादी का वादा कर के कथित तौर पर कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। आरोपी ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला। पीड़िता ने बताया कि जब उसने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया तो उसको जान से मारने की धमकियां दी गईं।
वीडियो वायरल करने की धमकी
आरोपी ने उसका आपत्तिजनक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता किसी तरह शनिवार रात को भाग निकली और फिरोजपुर झिरका शहर के पुलिस थाने पहुंच गई। इसके बाद उसने पुलिस को पूरी आपबीती बताई।
इन धाराओं में केस
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी ट्रक चालक जहीर (20) को गिरफ्तार कर लिया। नूंह जिले के धोंध गांव के निवासी आरोपी को रविवार को नूंह की एक अदालत में पेश किया गया। इसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि फिरोजपुर झिरका पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
देह व्यापार में होटल मालिक अरेस्ट
इस बीच रेवाड़ी पुलिस ने होटल में देह व्यापार कराने के मामले में होटल मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राव तुलाराम विहार के राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में होटल मैनेजर विक्की को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
देह व्यापार की विभिन्न धाराओं में केस
जांचकर्ता ने बताया कि गत 25 मार्च को पुलिस को रेवाड़ी बाईपास रोड स्थिति होटल ओयो महाकाल में देह व्यापार होने की सूचना मिली थी। डीएसपी रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बोगस ग्राहक के जरिए कार्रवाई की थी। पुलिस ने वहां से एक महिला को हिरासत में लेकर होटल मालिक राजेंद्र प्रसाद और मैनेजर विक्की के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में देह व्यापार की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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