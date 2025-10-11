Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsharyana crime mba student commits suicide in palwal due to cyber fraud

पलवल: रकम डबल होने की लालच ने ली जान, साइबर ठगों के शिकार MBA छात्र ने लगाई फांसी

पलवल में साइबर ठगों से परेशान एक एमबीए छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। गदपुरी थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर ठगों ने युवक से करीब साढ़े तीन लाख रुपये ठग लिए थे। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, पलवलSat, 11 Oct 2025 11:28 PM
पलवल में साइबर ठगों का शिकार हुए एक एमबीए छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। गदपुरी थाना पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि साइबर ठगों ने पीड़ित युवक से करीब साढ़े तीन लाख रुपये ठग लिए थे। इससे वह तनावग्रस्त था।

पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गदपुरी थाना प्रभारी अश्वनी कुमार के अनुसार, जटौला गांव निवासी प्रमोद ने शिकायत में बताया कि उनके चाचा का 21 साल का बेटा सर्वेश आरओ प्लांट चलाता था और पलवल के एक निजी कॉलेज से एमबीए के पहले साल की पढ़ाई कर रहा था। सर्वेश वॉट्सऐप और टेलीग्राम का उपयोग करता था।

साइबर ठगों ने वॉट्सऐप के जरिए सर्वेश से संपर्क किया और उसे एक कंपनी में पैसे दोगुना करने का लालच दिया था। शुरुआत में सर्वेश ने थोड़ी रकम लगाई, जिसे बढ़ाकर उसे वापस कर दिया गया। इससे सर्वेश ठगों के झांसे में आ गया। उसने अपने खाते से और अपनी माता कश्मीरा और पिता तारीफ सिंह के बैंक खातों से भी अलग-अलग फोन पे और यूपीआई नंबरों पर रुपये भेज दिए थे।

कुल मिलाकर, सर्वेश ने ठगों के खातों में लगभग साढ़े तीन लाख रुपये जमा कर दिए थे। जब सर्वेश ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। खुद को ठगा हुआ महसूस करने और इसी तनाव के चलते सर्वेश ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

रिपोर्ट- अजीत कुमार