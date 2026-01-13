Hindustan Hindi News
चाचा के साथ बस से उतरी लड़की को खींचकर ढाबे में हैवानियत, झज्जर पुलिस ने 4 को दबोचा

चाचा के साथ बस से उतरी लड़की को खींचकर ढाबे में हैवानियत, झज्जर पुलिस ने 4 को दबोचा

संक्षेप:

हरियाणा के झज्जर में यूपी से अपने चाचा के साथ बस से आई एक लड़की के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि लड़की को कुछ लड़के जबरन ढाबे में खींचकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 

Jan 13, 2026 09:20 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, झज्जर
हरियाणा के झज्जर में एक लड़की के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश से अपने चाचा के साथ बस से उतरी लड़की को कुछ लड़के जबरन ढाबे के अंदर खींचकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एआई (AI) का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों का सुराग लगाया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

चाचा के साथ बस से उतरी थी पीड़िता

झज्जर सीपी डॉ. राजश्री सिंह ने वारदात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तड़के दो बजे एक लड़की जो अपने चाचा के साथ उत्तर प्रदेश से बस से उतरी थी। बस से उतरने के बाद उसके चाचा ने अपने बेटे को फोन किया और आकर उन्हें रिसीव करने को कहा। बेटा बहादुरगढ़ में रहता है। इसी बीच वे सड़क पर चलने लगे। वे सड़क किनारे एक ढाबे पर पहुंचे।

ढाबे में खींचकर सामूहिक दुष्कर्म

दोनों का कुछ युवक पीछा कर रहे थे। आरोपियों ने लड़की को खींचा और जबरन ढाबे के अंदर ले गए। उस समय ढाबा बंद था और वहां कोई नहीं था। आरोपियों ने सुनसान जगह का फायदा उठाया और लड़की के साथ समूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

बिहार के रहने वाले हैं आरोपी

किसी तरह पीड़ित पुलिस स्टेशन पहुंचे और मदद मांगी। पीड़िता ने पुलिस को वारदात के बारे में बताया। पुलिस तुरंत ऐक्टिव हुई।पुलिस ने आठ घंटे के भीतर चार आरोपियों को पकड़ लिया। एक आरोपी अब भी फरार है। सभी आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं लेकिन बहादुरगढ़ में रहते हैं।

ऐसे चला आरोपियों का पता

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शराब खरीदी। उनके पास 100 रुपये कैश थे और बाकी 30 रुपये उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किए। नंबर ट्रेस कर के आरोपियों का पता लगा लिया गया। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
