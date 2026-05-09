पलवल में युवती से गैंगरेप, अश्लील वीडियो भी बनाया, 5 के खिलाफ केस
हरियाणा के पलवल के उटावड़ क्षेत्र में एक युवती को घर से बुलाकर 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
हरियाणा के पलवल में एक 24 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना के अनुसार, 17 अप्रैल की शाम गांव की ही एक महिला युवती को बहला-फुलाकर घर से बाहर ले गई जहां पहले से मौजूद दो युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। आरोपी उसे जंगल में ले गए जहां तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और अश्लील वीडियो भी बना ली। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता चुप रहने की चेतावनी भी दी।
उटावड थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। उटावड़ थाना पुलिस ने इस संबंध पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उटावड़ थाना प्रभारी रेणू शेखावत के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसके पिता काम के चलते अक्सर घर से बाहर रहते हैं। वह परिवार के साथ घर में रहती है।
गांव की महिला की भूमिका संदिग्ध
पीडिता का आरोप है कि, 17 अप्रैल की देर शाम उनके घर गांव की ही एक महिला आई और उसे बुलाने के लिए आवाज लगाई। महिला के बुलाने पर वह बाहर उससे मिलने चली गई। उक्त महिला युवती को घर के बाहर ले गई।
मुंह में कपड़ा ठूंस जंगल ले गए आरोपी
बाहर रास्ते में उनके गांव के ही दो युवक खडे मिले जो पीड़िता को जबरन पकड़ कर ले जाने लगे तो उसने शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जंगल में ले गए। जंगल में पहले से ही तीन लोग मौजूद थे।
सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो भी बनाया
आरोपियों ने वहां उसके साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो बनाई। पीड़िता को धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे।
परेशान करने लगे तो बताई आपबीती
इस बारे में पीड़िता ने डर के चलते उसने अपने परिजनों को नहीं बताया। जब आरोपी उसे परेशान करने लगे तो उसने आपबीती अब अपने परिजनों को बता दी। इसके बाद परिजन युवती को लेकर उटावड़ थाने पहुंचे और लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।