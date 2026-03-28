रेवाड़ी जेल की दीवारें हुईं बौनी; सीढ़ी लगा 2 कैदियों के भागने पर ऐक्शन, 7 कर्मी सस्पेंड

रेवाड़ी जेल की दीवारें हुईं बौनी; सीढ़ी लगा 2 कैदियों के भागने पर ऐक्शन, 7 कर्मी सस्पेंड
रेवाड़ी की हाईटेक फिदेड़ी जेल से ऑनलाइन ठगी के दो आरोपी फैजान और जाहिद सीढ़ी लगाकर फरार हो गए। इस लापरवाही पर डीजी जेल ने सात कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
हरियाणा के रेवाड़ी में गांव फिदेड़ी स्थित हाईटेक जेल से 2 कैदी फरार होने के मामले में डीजी जेल आईपीएस आलोक मित्तल ने एक्शन लेते हुए 7 जेल कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें 5 हेड वार्डर और 2 वार्डर शामिल हैं। आईजी स्पेशल टॉस्क फोर्स बी सतीश बालन भी मौके पर पहुंचे थे और जेल का निरीक्षण किया था। आरोपियों की पहचान यूपी रामपुरा के रहने वाले 22 वर्षीय फैजान और इटावा के 21 वर्षीय जाहिद के रूप में हुई है।
जेल के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल
दोनों जेल में ऑनलाइन ठगी के मामले में बंद थे। वहीं, शुक्रवार को जेल से भागे दोनों आरोपियों को कुछ घंटों बाद काबू कर लिया गया। एसपी हेमेंद्र मीणा ने बताया कि जाहिद और फैजान को शनिवार देर शाम अरेस्ट कर लिया गया।रेवाड़ी जेल को प्रदेश की हाईटेक जेलों में से एक माना जाता है। इसमें बंद कैदियों और बंदियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया गया था। इसके बावजूद हाईटेक जेल से दिनदहाड़े दो बंदियों के फरार होने की घटना ने जेल के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
शाम को जेल में गिनती के दौरान पता चला
जेल कर्मी मुस्ताक अहमद ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 मार्च को उनके पास जेल का कार्यभार था। शाम को जब जेल में गिनती की गई, तो दो बंदी कम मिले। जांच करने पर पता चला कि यूपी के रामपुरा के 22 वर्षीय फैजान और इटावा के 21 वर्षीय जाहिद जेल से गायब हैं।
दोनों को दोपहर डेढ़ बजे जेल में इकट्ठा देखा गया
दोनों को दोपहर डेढ़ बजे जेल में इकट्ठा देखा गया। इसके बाद दोनों जेल में किसी को दिखाई नहीं दिए। आसपास दोनों की तलाश की गई, परंतु कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद मामले की शिकायत सदर पुलिस को दी गई। एसएचओ सदर राजेंद्र कुमार ने बताया कि फरार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया था।
नहीं मिली थी जमानत
सदर पुलिस रेवाड़ी के साथ रेवाड़ी और धारूहेड़ा सीआईए की टीमों को तलाश करने में लगाया गया। दोनों ऑनलाइन ठगी के मामले में जेल में बंदी थे। जेल से दोनों सीढ़ी लगाकर फरार हुए। हालांकि, कैसे दोनेां ये जेल से भागने की पूरी योजना बनाई, इसका पता आरोपियों से पूछताछ के बाद ही लग पाएगा। दोनों का कोर्ट में ट्रॉयल चल रहा है और जमानत भी नहीं मिली थी।
कोरोना काल में इसी जेल से फरार हुए थे 13 कैदी
इससे पहले कोरोना काल में 21 मई, 2021 को रेवाड़ी की फिदेड़ी जेल से ही 13 कोरोना संक्रमित कैदी फरार हो गए थे। सभी कैदी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रदेश की दूसरी जेलों से यहां लाए गए थे। रात यहां एक ही बैरक में बंद 13 बंदी ग्रिल काटकर बाहर निकल गए। फिर चादर की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर भाग निकले थे। जेल में निर्माण कार्य चल रहा था और बाहरी दीवार पूरी तरह से बनी नहीं थी। भागने वाले कैदियों में कुछ हत्या, डकैती और धारा 307 के अपराधी थे।
रिपोर्ट- मोनी देवी
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