Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरियाणा कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन, इलियास और इसराइल समेत 5 विधायक किए सस्पेंड

Apr 16, 2026 05:17 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, चंडीगढ़/फरीदाबाद
share

हरियाणा के जिला नूंह की पुन्हाना सीट से विधायक इलियास और जिला पलवल की हथीन सीट से विधायक इसराइल को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कुल पांच विधायकों पर अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की है।

हरियाणा कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन, इलियास और इसराइल समेत 5 विधायक किए सस्पेंड

हरियाणा के जिला नूंह की पुन्हाना सीट से विधायक इलियास और जिला पलवल की हथीन सीट से विधायक इसराइल को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कुल पांच विधायकों पर अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की है। यह निर्णय राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ मतदान के बाद लिया गया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने गुरुवार को बयान जारी कर यह जानकारी दी।

राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करने पर हरियाणा के पांच विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिश और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद की गई है।

Haryana Congress MLA Ilyas and MLA Israel

कौन-कौन किए गए सस्पेंड

सस्पेंड किए गए विधायकों में नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सढौरा से रेणु बाला, रतिया से जरनैल सिंह, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास और हथीन से मोहम्मद इसराइल शामिल हैं। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि : राव नरेंद्र सिंह

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया, जो संगठन के नियमों के खिलाफ है। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह फैसला सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि पार्टी के निर्णयों के खिलाफ जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दो राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को हुई थी वोटिंग

भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति (डीएसी) ने पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर 'क्रॉस वोटिंग' करने वाले पार्टी के पांच विधायकों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। हरियाणा की दो राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च को वोटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी के पांच विधायकों पर भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में कथित तौर पर 'क्रॉस-वोटिंग' करने का आरोप लगाया गया था। इस चुनाव में एक सीट भाजपा के संजय भाटिया ने जीती थी, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौध ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों को कथित 'क्रॉस-वोटिंग' के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कमेटी ने विधायकों द्वारा कारण बताओ नोटिसों पर दी गए जवाबों की जांच करने के बाद उन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश की थी।

रिपोर्ट : सरसमल

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News Haryana Congress Haryana News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।