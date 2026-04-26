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गुरुग्राम में CM सैनी का बड़ा ऐलान; अब ऑटो चालकों को भी मिलेगी 'सामाजिक सुरक्षा'

Apr 26, 2026 08:14 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में श्रमिकों के कल्याण के लिए 'राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' के गठन और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जानें सीएम ने क्या बातें कही…

गुरुग्राम में CM सैनी का बड़ा ऐलान; अब ऑटो चालकों को भी मिलेगी 'सामाजिक सुरक्षा'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 'विकसित भारत' के निर्माण में श्रमिक वर्ग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती श्रमिकों की मेहनत पर आधारित है। इसी के बल पर भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम के सैक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।

ऑटो चालकों को भी मिलेगी 'सामाजिक सुरक्षा'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय मजदूर संघ द्वारा ऑटो चालकों एवं ड्राइवरों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार संगठित श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी।इस बोर्ड के माध्यम से ऑटो चालकों और ड्राइवरों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा नियम लागू करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जिसके तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। 15 जून तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए सभी पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे।

न्यूनतम वेतन में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने गत 8 अप्रैल को कोड ऑन वेजिज के प्रावधानों के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू की है। सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार के 10 साल के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि साल 2005 में न्यूनतम वेतन 2903 रुपए था, जो 2014 तक बढ़कर 6289 रुपए हुआ। जब वर्तमान सरकार ने जनसेवा का दायित्व संभाला तो श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दी गई। आज न्यूनतम वेतन बढ़कर 19,425 रुपए हो चुका है। जहां कांग्रेस के 10 वर्षों में न्यूनतम वेतन लगभग दोगुना हुआ, वहीं वर्तमान सरकार के 11 वर्षों में यह 3 गुना से भी अधिक बढ़ा है, जो श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

श्रमिकों की हर जरूरत का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रदेश विकास के मामले में नई बुलंदियों को छू रहा है। इसका श्रेय मेहनतकश श्रमिकों को जाता है। श्रमिकों के परिश्रम के बल पर ही हरियाणा देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सहित हर जरूरत का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

40 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर श्रमिक कल्याण हेतु चलाई जा रही 29 योजनाओं के अंतर्गत 34 हजार 197 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर को और सुदृढ़ किया जा सके। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 4 प्रमुख स्तंभों-भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता पर आधारित होती है। इनमें से श्रम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि श्रमिकों की मेहनत ही विकास की गति को आगे बढ़ाती है।

ई-श्रम पोर्टल पर ज्यादा करें रजिस्ट्रेशन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। हरियाणा के 54 लाख 32 हजार श्रमिक इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं।

इसके अतिरिक्त, संगठित क्षेत्र में हरियाणा के 4 लाख 50 हजार प्रतिष्ठानों में 33 लाख 58 हजार श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाने वाले श्रमिक भाई-बहनों को 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करें। यह पंजीकरण अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों तथा सभी कॉमन सर्विस सैंटरों पर आसानी से करवाया जा सकता है।

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रिपोर्ट- मोनी देवी

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लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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