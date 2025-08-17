haryana cm nayab singh saini deploys top bureaucrat for solving problems in gurugram गुरुग्राम में समस्याएं निपटाने के लिए सैनी सरकार ने लगाया शीर्ष नौकरशाह, ताबड़तोड़ बैठकें, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsharyana cm nayab singh saini deploys top bureaucrat for solving problems in gurugram

गुरुग्राम में समस्याएं निपटाने के लिए सैनी सरकार ने लगाया शीर्ष नौकरशाह, ताबड़तोड़ बैठकें

गुरुग्राम में जलभराव, करेंट से मौतें, कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की शिकायतों को हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ने बेहद गंभीरता से लेते हुए अपने एक शीर्ष अधिकारी को तैनात कर दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्रामSun, 17 Aug 2025 10:57 PM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में समस्याएं निपटाने के लिए सैनी सरकार ने लगाया शीर्ष नौकरशाह, ताबड़तोड़ बैठकें

गुरुग्राम में जलभराव, करेंट से मौतें, कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान को लेकर हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। हरियाणा सरकार ने समस्याओं के समाधान के लिए अपने एक शीर्ष नौकरशाह को गुरुग्राम में तैनात कर दिया है। हरियाणा सरकार के इस शीर्ष अधिकारी ने गुरुग्राम में ही डेरा डाल दिया है। उन्होंने जिले की समस्याओं का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को अतिक्रमण, आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने और जलभराव वाली जगहों की पहचान करने के आदेश दिए हैं।

सीएम नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार का यह ऐक्शन जलभराव, करेंट से होने वाली मौतें, कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की शिकायतों की घटनाओं के बाद सामने आया है। जारी बयान के अनुसार, बीते 5 दिनों से हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने गुरुग्राम में ही डेरा डाल दिया है। वह स्थानीय संगठनों के साथ बैठकें कर रहे हैं और निवासियों की शिकायतें सुन रहे हैं।

प्रधान सचिव राजेश खुल्लर अब तक गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), गुरुग्राम और मानेसर नगर निगमों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठकें कर चुके हैं। इन बैठकों के एजेंडे में जलभराव, कचरा निपटान, आवारा पशु और सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे मुद्दे शामिल रहे। प्रधान सचिव ने अधिकारियों से नियमित कामकाज से इतर बदलाव की जिम्मेदारी लेने की गुजारिश की है।

प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने गुरुग्राम में तैनात अधिकारियों से कहा कि आपको बदलाव का वाहक बनना चाहिए। आपकी पोस्टिंग के बाद लोगों में बदलाव का आभास होना चाहिए। रविवार को राजेश खुल्लर ने गुरुग्राम में राजीव चौक, फरुखनगर-बसई रोड और धनकौत रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

इस बीच जीएमडीए अधिकारियों की मानें तो गुरुग्राम में एक व्यापक जल निकासी योजना तैयार की गई है। नगर निकायों ने 12 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां जलभराव देखा गया है। नरसिंहपुर, खांडसा चौक, राजीव चौक, सेक्टर 9, 9ए, 10, उमंग भारद्वाज चौक, ताऊ देवी लाल स्टेडियम, सेक्टर 38, ज्वाला मिल रोड, सेक्टर-28, चक्करपुर, लक्ष्मण विहार, सेक्टर 22-23, शीतला माता रोड को जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।