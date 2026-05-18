Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरियाणा के NCR वाले शहरों में अब सिर्फ EV-CNG गाड़ियां, रजिस्ट्रेशन टैक्स भी माफ

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

हरियाणा कैबिनेट बैठक में नई औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 5 लाख करोड़ के निवेश और 20 हजार रोजगार का लक्ष्य है। प्रदूषण कम करने के लिए अब एनसीआर में सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। 

हरियाणा के NCR वाले शहरों में अब सिर्फ EV-CNG गाड़ियां, रजिस्ट्रेशन टैक्स भी माफ

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा में एनसीआर व्हीकल नीति में बदलाव किया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य के एनसीआर वाले शहरों में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG गाड़ियां ही चलेंगी। वहीं, हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लगेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत प्रदेश के कुल 14 जिले एनसीआर में आते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में छूट का प्रस्ताव

सैनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में ईवी पर रजिस्ट्रेशन फ्री करने पर काम किया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम पर भी काम किया जाएगा और वर्चुल बैठकों पर भी जोर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर शत-प्रतिशत टैक्स छूट देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

EV पर फ्री रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फ्री रजिस्ट्रेशन का खास प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में अब हरियाणा के लोगों को दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने पर भी मंथन

हरियाणा में नई ईवी पालिसी का प्रारूप उद्योग विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की योजना भी बनाई जा सकती है। विभाग के इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री अनिल विज ने मंजूर कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है।

औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी

सीएम ने कहा कि हरियाणा वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया है। हरियाणा को निवेश का गंतव्य बनाना सरकार का उद्देश्य है। कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। मेक इन हरियाणा से प्रदेश अग्रणी बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में बढ़ेंगे नौकरियों के मौके, 10 कंपनियों ने सोहना IMT में मांगी जमीन

5 लाख करोड़ के नए निवेश का लक्ष्य

सीएम ने कहा कि राज्य में 5 लाख करोड़ के नए निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 2026-27 की बजट की घोषणाएं पूरी हो रही हैं। 20 हजार रोजगार देना सरकार का लक्ष्य है। 9 अलग-अलग उद्योग नीतियों को मंजूरी दी गई है। उद्योग क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।

ये भी पढ़ें:साइबर सिटी गुरुग्राम होगा और स्मार्ट, मोबाइल ऐप से कंट्रोल होंगी स्ट्रीट लाइटें

ये अहम फैसले भी मंजूर

सीएम नायब सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पद प्रमोशन और डेपुटेशन से ही भरे जाएंगे। उद्योग क्षेत्र में की गई अनाधिकृत कालोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2024-25 में 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए बीसी-ए और बीसी-बी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र पूरी तरह मान्य होंगे। गुरुग्राम और पंचकूला में आईटी से जुड़े सेंटर खोलने को लेकर प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन सेंटरों पर युवाओं को आईटी और एआई से जुड़ी जानकारी सिखाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:हरियाणा में पांच आईएएस अफसरों की सीबीआई जांच होगी

रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Haryana News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।