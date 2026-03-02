Hindustan Hindi News
हरियाणा के बजट में फरीदाबाद के लिए CM नायब सिंह सैनी ने किए क्या-क्या बडे़ ऐलान

Mar 02, 2026 08:07 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए विकास की बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए विकास की बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। शहर वासियों को जाम की समस्या से बड़ी निजात दिलाने के लिए सैनिक कॉलोनी से बीपीटीपी चौक तक प्रस्तावित 'ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर' परियोजना को 1500 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सैनिक कॉलोनी से बड़खल चौक और बाटा चौक से बीपीटीपी चौक तक दो भव्य एलिवेटेड मार्ग बनाए जाएंगे, जिनमें कुल नौ स्थानों पर फ्लाईओवरों का निर्माण होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहरी बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाई देने के लिए अरावली गोल्फ क्लब को विदेशी मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय बनाने का निर्णय लिया है।

जनकल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में सीएम ने घोषणा की है कि 500 वर्ग गज तक के घरों को अब हर महीने 10 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलेगा। यह लाभ उन 23 लाख मीटर्ड परिवारों को मिलेगा जिनसे अभी 1 प्रति किलोलीटर शुल्क लिया जाता है, जिससे जनता को प्रति वर्ष 28 करोड़ का सीधा फायदा होगा। राहत की एक और बड़ी खबर में सरकार ने पानी व सीवरेज के बकाया 140 करोड़ के सरचार्ज को पूरी तरह माफ करने का एलान किया है। इसके अलावा, फरीदाबाद और पलवल सहित राज्य के छह जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 8,000 ईडब्ल्यूएस (EWS) फ्लैट बनाए जाएंगे, जो जरूरतमंदों के अपने घर का सपना साकार करेंगे।

Aditi Sharma

Aditi Sharma

Haryana CM
