... तो रद्द हो सकती है स्कूल की मान्यता, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सख्त चेतावनी
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड ने निजी स्कूलों को भी सख्त चेतावनी दी है। यदि किसी निजी स्कूल का नाम पेपर लीक मामले में सामने आता है और दोष सिद्ध होता है, तो संबंधित स्कूल पर जुर्माने के साथ उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
जिम्मेदारी तय की गई
गुरुग्राम जिले में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी, नकल या पेपर लीक की घटना सामने आती है और परीक्षा दोबारा करानी पड़ती है, तो उसका पूरा खर्च संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूला जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त केंद्र अधीक्षक, उप-अधीक्षक, पर्यवेक्षक और ड्यूटी स्टाफ की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा
किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर विभागीय कार्रवाई के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। बोर्ड ने निजी स्कूलों को भी सख्त चेतावनी दी है। यदि किसी निजी स्कूल का नाम पेपर लीक मामले में सामने आता है और जांच में दोष सिद्ध होता है, तो संबंधित स्कूल पर जुर्माने के साथ उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
कैमरों की निगरानी रहेगी
सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है। परीक्षा कक्षों की रिकॉर्डिंग कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखनी होगी। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के कमरों की खिड़कियों और दरवाजों की जांच, बाहरी हस्तक्षेप पर रोक, तथा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ न होने देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
उड़नदस्ते भी नजर रखेंगे
किसी केंद्र से पेपर आउट होने या परीक्षा रद्द होने की स्थिति बनती है, तो दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित केंद्र स्टाफ और जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा। गुरुग्राम में परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों की उड़नदस्ते भी निगरानी रखेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बार परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।