हरियाणा में पुराने वाहनों पर 'ब्रेक', सड़कों पर नहीं दिखेंगे इतने साल पहले के टूरिस्ट वाहन; NCR को होगा फायदा
हरियाणा में अब कहीं पर भी 12 साल से ज्यादा पुराने टूरिस्ट वाहन नहीं चल सकेंगे। नए नियम के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 14 जिलों में अब पेट्रोल और सीएनजी पर आधारित वही टूरिस्ट वाहन चलाए जा सकेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन को 12 साल से ज्यादा समय ना हुआ हो। वहीं डीजल टूरिस्ट वाहनों के मामले में यह मियाद 10 साल तय की गई है। एनसीआर के बाहर के जिलों में भी पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले टूरिस्ट वाहनों की मियाद 12 साल ही रहेगी, लेकिन डीजल वाहनों के मामलों में दो साल की राहत दी गई है। एनसीआर से बाहर के नौ जिलों में 12 साल तक ऐसे पुराने टूरिस्ट वाहन चलाए जा सकेंगे।
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. राजा शेखर वुंडरू ने हरियाणा मोटर यान संशोधन नियम जारी कर दिए हैं। हरियाणा के 14 जिले करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल एनसीआर में शामिल हैं। नौ जिले पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद और अंबाला जिले एनसीआर से बाहर हैं।
स्कूल बस, रोडवेज और निजी बसों के लिए भी उम्र सीमा तय
स्कूल बस, रोडवेज और निजी बसों, कांट्रेक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज के तहत परमिट लेने वाले वाहनों के लिए भी सीमा तय की गई है। कोई भी वाहन उसकी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय सीमा पार होने पर सड़क पर नहीं चलेगा। पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल वाहन 15 साल तक चल सकेंगे। एनसीआर जिलों में डीजल वाहन 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद सड़क पर नजर नहीं आएंगे। एनसीआर से बाहर डीजल वाहनों के लिए भी 15 साल की मियाद तय की गई है। एनसीआर में स्कूल बस या डीजल बसें 10 साल से अधिक नहीं चल सकेंगी। तय समय पूरा कर चुके वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा।
NCR को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा, बढ़ता प्रदूषण और पुराने वाहनों की खराब स्थिति लगातार चिंता का कारण बन रहे थे। 8 अक्तूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया था। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। ड्राफ्ट पर आपत्ति या सुझाव देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। अब इसे नियम बना कर लागू कर दिया गया है। इससे एनसीआर में प्रदूषण झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पहले से ही खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन नहीं चलने देने का निर्णय पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
