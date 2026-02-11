Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHaryana bans old vehicles, tourist vehicles older than 12 years will no longer be seen on the roads
हरियाणा में पुराने वाहनों पर 'ब्रेक', सड़कों पर नहीं दिखेंगे इतने साल पहले के टूरिस्ट वाहन; NCR को होगा फायदा

हरियाणा में पुराने वाहनों पर 'ब्रेक', सड़कों पर नहीं दिखेंगे इतने साल पहले के टूरिस्ट वाहन; NCR को होगा फायदा

संक्षेप:

स्कूल बस, रोडवेज और निजी बसों, कांट्रेक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज के तहत परमिट लेने वाले वाहनों के लिए भी सीमा तय की गई है। कोई भी वाहन उसकी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय सीमा पार होने पर सड़क पर नहीं चलेगा।

Feb 11, 2026 10:12 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

हरियाणा में अब कहीं पर भी 12 साल से ज्यादा पुराने टूरिस्ट वाहन नहीं चल सकेंगे। नए नियम के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 14 जिलों में अब पेट्रोल और सीएनजी पर आधारित वही टूरिस्ट वाहन चलाए जा सकेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन को 12 साल से ज्यादा समय ना हुआ हो। वहीं डीजल टूरिस्ट वाहनों के मामले में यह मियाद 10 साल तय की गई है। एनसीआर के बाहर के जिलों में भी पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले टूरिस्ट वाहनों की मियाद 12 साल ही रहेगी, लेकिन डीजल वाहनों के मामलों में दो साल की राहत दी गई है। एनसीआर से बाहर के नौ जिलों में 12 साल तक ऐसे पुराने टूरिस्ट वाहन चलाए जा सकेंगे।

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. राजा शेखर वुंडरू ने हरियाणा मोटर यान संशोधन नियम जारी कर दिए हैं। हरियाणा के 14 जिले करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल एनसीआर में शामिल हैं। नौ जिले पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद और अंबाला जिले एनसीआर से बाहर हैं।

स्कूल बस, रोडवेज और निजी बसों के लिए भी उम्र सीमा तय

स्कूल बस, रोडवेज और निजी बसों, कांट्रेक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज के तहत परमिट लेने वाले वाहनों के लिए भी सीमा तय की गई है। कोई भी वाहन उसकी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय सीमा पार होने पर सड़क पर नहीं चलेगा। पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल वाहन 15 साल तक चल सकेंगे। एनसीआर जिलों में डीजल वाहन 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद सड़क पर नजर नहीं आएंगे। एनसीआर से बाहर डीजल वाहनों के लिए भी 15 साल की मियाद तय की गई है। एनसीआर में स्कूल बस या डीजल बसें 10 साल से अधिक नहीं चल सकेंगी। तय समय पूरा कर चुके वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:कमाने गया दिल्ली, अब आएगी लाश; मेनहोल में गिरे बिहार के बिरजू की रुला देगी कहानी
ये भी पढ़ें:मेट्रो फेज-V(A) के 3 नए कॉरिडोर को रेखा सरकार की भी हरी झंडी, आएगी इतनी लागत
ये भी पढ़ें:दिल्ली आबकारी मामला, केजरीवाल के वकील बोले- आरोप तय करने के लिए सबूत ही नहीं

NCR को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद

यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा, बढ़ता प्रदूषण और पुराने वाहनों की खराब स्थिति लगातार चिंता का कारण बन रहे थे। 8 अक्तूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया था। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। ड्राफ्ट पर आपत्ति या सुझाव देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। अब इसे नियम बना कर लागू कर दिया गया है। इससे एनसीआर में प्रदूषण झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पहले से ही खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन नहीं चलने देने का निर्णय पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Haryana News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;