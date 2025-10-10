haryana aravalli jungle safari park plan challenge in supreme court अरावली जंगल सफारी योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 15 अक्टूबर तक सभी कामों पर लगी रोक, Ncr Hindi News - Hindustan
हरियाणा की 10 हजार एकड़ की अरावली जंगल सफारी पार्क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। भारतीय वन सेवा के पांच रिटायर्ड अफसरों और पर्यावरण समूह पीपल फॉर अरावलीज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अरावली को व्यावसायिक सफारी नहीं, बल्कि संरक्षण की जरूरत है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 10 Oct 2025 07:50 AM
हरियाणा सरकार की 10 हजार एकड़ की अरावली जंगल सफारी पार्क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पांच रिटायर्ड अफसरों और पर्यावरण समूह पीपल फॉर अरावलीज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अरावली को व्यावसायिक सफारी नहीं, बल्कि संरक्षण की जरूरत है।

यह याचिका 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। अदालत ने हरियाणा सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक हरियाणा सरकार को परियोजना पर किसी भी प्रकार का कार्य न करने का निर्देश दिया है।

पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ‘मौत की घंटी’: मुख्य याचिकाकर्ता डॉ. आरपी बलवान (रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी) ने कहा कि यह परियोजना गुरुग्राम और नूंह जिलों के नाजुक अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मौत की घंटी बजाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार इस परियोजना में होटल, रेस्तरां, केबल कार और अन्य स्थायी संरचनाओं का निर्माण शामिल है। इससे बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होगी।

वन्यजीव गलियारा प्रभावित होगा

सह-याचिकाकर्ता विनोद भाटिया ने बताया कि यह 10,000 एकड़ क्षेत्र वन्यजीव आवास और कॉरिडोर का हिस्सा है, जो फरीदाबाद के मंगर बानी को दिल्ली के असोला वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है। सफारी परियोजना से यह कॉरिडोर प्रभावित होगा। यहां मौजूद 400 से अधिक देशी पेड़ और 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां खतरे में पड़ जाएंगी।

अरावली को बचाने की जरूरत : याचिकाकर्ता

सह-याचिकाकर्ता डॉ. उमा शंकर सिंह ने जोर दिया कि सफारी पार्क एक प्रकार का चिड़ियाघर ही है, जहां जानवरों को बड़े बाड़ों में रखने से उनमें ‘जूकोसिस’ नामक मनोवैज्ञानिक संकट उत्पन्न होता है। पीपल फॉर अरावलीज की संस्थापक नीलम अहलूवालिया ने कहा कि यह परियोजना सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अरावली की रक्षा करना राज्य और केंद्र का दायित्व है। अरावली के संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।