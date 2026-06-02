Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NCR में बसेगा सुंदर शहर, हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना 100 हेक्टेयर में लॉन्च करने की तैयारी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

Harnandipuram Township : गाजियाबाद में हरनंदीपुरम टाउनशिप 100 हेक्टेयर में लॉन्च करने की तैयारी है। राजनगर एक्सटेंशन के पास नई टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाई जाएगी। दो चरण में प्रस्तावित यह टाउनशिप कुल 521 हेक्टेयर में बसेगी, जिसके लिए 8 गांव के किसानों से जमीन खरीदी जाएगी।

NCR में बसेगा सुंदर शहर, हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना 100 हेक्टेयर में लॉन्च करने की तैयारी

गाजियाबाद में हरनंदीपुरम टाउनशिप 100 हेक्टेयर में लॉन्च करने की तैयारी है। जीडीए ने इसके लिए सलाहकार एजेंसी का चयन कर लिया है। चयनित एजेंसी प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बताए अनुसार, वह डीपीआर और लेआउट प्लान तैयार करेगी, प्राधिकरण की मंजूरी मिलने के बाद उस पर काम आगे शुरू होगा।

राजनगर एक्सटेंशन के पास नई टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाई जाएगी। दो चरण में प्रस्तावित टाउनशिप कुल 521 हेक्टेयर में बसेगी, जिसके लिए 8 गांव के किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। लेकिन पहले चरण में पांच गांव की 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसेगी। इसके लिए प्राधिकरण को किसानों से करीब 336 हेक्टेयर जमीन खरीदनी है। बाकी जमीन प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। जीडीए किसानों से अब तक 70 हेक्टेयर जमीन का बैनामा करा चुका है। जबकि, करीब 115 हेक्टेयर भूमि की क्रय प्रक्रिया चल रही है।

ये भी पढ़ें:नया नोएडा यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, यहां से निकलेगा लिंक रोड

40 एकड़ भूमि देने की सहमति बनी

साथ ही प्राधिकरण ने द्वितीय चरण की भूमि किसानों से खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, जिसके तहत करीब 40 एकड़ भूमि देने की सहमति भी बन गई है। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट केवल जीडीए का ही नहीं है। बल्कि यह मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। ऐसे में प्रोजेक्ट के सभी कार्यों को पूरा करने की समयसीमा भी शासन स्तर से तय हुई है। जानकार बताते हैं कि शासन ने जीडीए को इस वित्तीय वर्ष के हिसाब से जमीन खरीदने के लिए पहली किस्त दी थी। ऐसे में शासन से निर्देश है कि योजना का पहला चरण जल्द लान्च किया जाए। अधिकारी बताते हैं कि करीब एक माह के भीतर 100 हेक्टेयर जमीन का बैनामा प्राधिकरण के नाम हो जाएगा। साथ ही इसकी डीपीआर और लेआउट भी तैयार हो रहा है। इसके बाद योजना का पहला चरण लान्च किया जाएगा।

रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट आएंगे

योजना की डीपीआर में एजेंसी टाउनशिप के ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों की चौड़ाई आदि की योजना बनाएगी। साथ ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल गतिविधियों के भूखंड, हरियाली क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक, सामाजिक आदि के भूखंडों की योजना बनेगी। इस पूरी योजना को पॉकेट में बांटकर विकसित किया जाएगा। ताकि हर पॉकेट में सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। जानकार बताते हैं कि योजना को पॉकेटवार विकसित करने से ज्यादा बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी।

ये भी पढ़ें:अब 8 नहीं अब 15 जोन में बंटेगा गाजियाबाद शहर, GDA ने बनाया विकास का मेगा प्लान

जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ खर्च होंगे

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष में हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे है। जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा। इस रकम से जमीन खरीदी जाएगी। इसके बाद 2026-27 वित्तीय वर्ष में फिर शासन स्तर पर फंड मिलेगा। साथ ही प्राधिकरण भी योजना के लिए बजट जारी करेगा।

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''जीडीए 100 हेक्टेयर जमीन पर हरनंदीपुरम टाउनशिप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण के लिए किसानों से आपसी सहमति बना कर जमीन ली जा रही है। साथ ही डीपीआर व लेआउट भी जल्द तैयार होंगे।''

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में लाखों की आबादी के लिए सिर्फ 33 सिटी बसें, इन रूटों पर ही सुविधा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
GDA Ghaziabad Development Authority Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।