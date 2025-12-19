हरनंदीपुरम टाउनशिप के फर्स्ट फेज का काम पकड़ेगा रफ्तार, एक माह में होगा सैटेलाइट सर्वे
Harnandipuram Township News : गाजियाबाद में हरनंदीपुरम टाउनशिप के पहले चरण को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) जल्द परवान चढ़ाएगा। योजना के लिए एक महीने में सैटेलाइट सर्वे होगा, जिसके बाद योजना का लेआउट तैयार कराया जाएगा।
दो चरण में प्रस्तावित ये नई टाउनशिप कुल 521 हेक्टेयर में बसेगी, जिसमें आठ गांव की जमीन किसानों से खरीदी जाएगी। पहले चरण में पांच गांव की 350 हेक्टेयर जमीन आएगी। प्राधिकरण को किसानों से करीब 336 हेक्टेयर जमीन खरीदनी है, बाकि जमीन प्राधिकरण के पास पहले से है। किसानों से 35 हेक्टेयर भूमि का बैनामा जीडीए के पक्ष में हो चुका है। 85 हेक्टेयर पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के पास 120 हेक्टेयर जमीन आ जाएगी तो पहला चरण शुरू किया जाएगा। ऐसे में एक महीने में सेटेलाइट सर्वे कर लेआउट तैयार किया जाएगा। इसके बाद धरातल पर काम शुरू होगा।
जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ खर्च होंगे : जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष में हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे है, जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा।
हरनंदीपुरम के लिए जीडीए इस दर से जमीन खरीद रहा
हरनंदीपुरम योजना के लिए प्राधिकरण 5 गांव की कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन खरीद रहा है। ये जमीन वहां के सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर खरीदी जा रही है, जिसमें नगला फिरोज मोहनपुर गांव की सबसे अधिक 192.6514 हेक्टेयर जमीन 7,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीद रहा है। जीडीए के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने बताया कि हरनंदीपुरम का सेटेलाइट सर्वे कराया जाएगा, ताकि इस सर्वे के आधार पर लेआउट तैयार हो सके।