हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए जमीन की बाधा एक महीने में होगी दूर, GDA प्लान बी पर भी कर रहा काम

गाजियाबाद में नई हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए जमीन की बाधा एक महीने में दूर करने की तैयारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) इसके लिए किसानों से सहमति बनाने में जुटा है। सहमति नहीं बनने पर प्राधिकरण प्लान बी के तहत योजना बनाकर भूमि अधिग्रहण करेगा। योजना से जुड़ा प्रस्ताव 27 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जा सकता है।

राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नई टाउनशिप हरनंदीपुरम योजना बनेगी। पहले चरण में पांच गांव की करीब 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाने की योजना है। पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। फिर जीडीए ने किसानों से सहमति बनाना शुरू किया।

प्राधिकरण ने किसानों से पांच हेक्टेयर से अधिक जमीन का बैनामा भी अपने नाम करा लिया। वहीं, शेष बचे हुए किसानों से सहमति बनाने में लगा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि कई किसान अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में वह अपनी जमीन देने तक को तैयार नहीं हैं। अब प्राधिकरण इसका विचार कर रहा है कि यदि किसानों से सहमति नहीं बनती है, तो इस जमीन का अधिग्रहण किया जाए। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि 27 अगस्त को बोर्ड बैठक में रखकर मंजूरी दिलाई जा सके।

बोर्ड इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगा तो प्राधिकरण अधिग्रहण कर सकता है। इसको लेकर सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा। अधिग्रहण में दिए जाने वाले मुआवजे के विरोध में किसान कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, जिससे मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी फंस सकता है।

1200 करोड़ खर्च किए जाएंगे प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष में जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें 400 करोड़ मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे थे। 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा। इसके बाद 2026-27 वित्तीय वर्ष में फिर शासन स्तर पर फंड मिलेगा। प्राधिकरण भी योजना के लिए बजट जारी करेगा। जीडीए पांच गांव की कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। ये जमीन वहां के सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर खरीदी जा रही है।