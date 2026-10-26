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हरनंदीपुरम को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे समेत इन मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्लान, GDA कराएगा सर्वे

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने हरनंदीपुरम टाउनशिप को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेरठ रोड, जीटी रोड जैसी सभी सड़कों से जोड़ने का प्लान बनाया है। हालांकि इससे पहले सर्वे कराया कराया जाएगा। 

Township AI Generated Representative image
टाउनशिप - AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर

गाजियाबाद में हरनंदीपुरम टाउनशिप को हर तरफ से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसके लिए सर्वे होगा। सर्वे में टाउनशिप को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेरठ रोड, जीटी रोड जैसी सभी मुख्य मार्गों से जोड़े की योजना बनेगी, ताकि आवासीय टाउनशिप तक पहुंचने के लिए सुगम यातायात सुविधा मिल सके।

राजनगर एक्सटेंशन में हरनंदीपुरम आवासीय योजना का पहला चरण 47.1612 हेक्टेयर जमीन पर विकसित होगा। जमीन का प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर भू-उपयोग भी बदलकर आवासीय कर लिया है। दिवाली तक योजना लॉन्च करने के लिए रेरा में भी पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है।

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वहीं, प्राधिकरण आवासीय टाउनशिप तक पहुंचने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के विकल्प भी तलाश रहा है। इसके लिए सर्वे होगा, जिसमें योजना को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेरठ रोड, पाइप लाइन मार्ग, जीटी रोड आदि मुख्य मार्गों से जोड़ा जा सके। अधिकारी बताते हैं कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक योजना को जोड़ने के लिए आउटर रिंग रोड को दुहाई तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए प्राधिकरण को जमीन खरीदनी होगी। वहीं, अन्य मार्गों से सीधे योजना को जोड़ा जाएगा, इसके लिए भी अन्य मार्गों का विकल्प देखा जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए ई बस सेवा भी शुरू होगी।

पहले चरण में दो हजार आवासीय भूखंड आएंगे

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि दीवाली पर योजना लॉन्च करने की तैयारी है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक भूखंड और ग्रुप हाउसिंग, ईडब्ल्यूएस बनाए जाएंगे। साथ ही गोल्फ कोर्स भी बनेगा। जीडीए का दावा है कि परियोजना ग्रीन थीम पर विकसित होगी। पहले चरण में करीब 35 प्रतिशत आवासीय, 27 फीसदी हरियाली क्षेत्र, 25 फीसदी पब्लिक, सेमी-पब्लिक (पीएसपी) उपयोग, पांच फीसदी व्यावसायिक उपयोग के लिए होगा। इसमें 120 से 500 वर्ग मीटर आकार के करीब दो हजार आवासीय भूखंड होंगे।

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501 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा आवासीय क्षेत्र

हरनंदीपुरम आवासीय योजना को करीब 501 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाना है। यह योजना मथुरापुर, शमशेर, चंपतनगर, भनेड़ा खुर्द, नगला फिरोज मोहनपुर, भोवापुर, शाहपुर निज मोरटा और मोरटा समेत आठ गांवों की भूमि पर विकसित होगी। अब तक 202.3455 हेक्टेयर भूमि का बैनामा प्राधिकरण के पक्ष में पूरा हो चुका है। वहीं, करीब 100 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के लिए किसानों की सहमति मिल गई है। इस भूमि के बैनामे की प्रक्रिया चल रही है।

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''हरनंदीपुरम योजना का पहला फेज दीवाली के आसपास लॉन्च करने की योजना है। सर्वे के माध्यम से आवासीय टाउनशिप को बेहतर कनेक्टिविटी दी जाएगी, ताकि योजना मुख्य मार्गों से जुड़ सके और बेहतर यातायात सुविधा मिल सके।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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