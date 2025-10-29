हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए GDA की नई पहल, किसानों से जमीन खरीदने को होगा यह काम

Hindustan Hindi News
संक्षेप:  गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम को जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम इसके लिए गांव में जाकर किसानों से जमीन खरीदेगी, ताकि जल्द अधिग्रहण किया जा सके। प्राधिकरण ने 25 फीसदी जमीन खरीद ली है।

Wed, 29 Oct 2025 07:05 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना बनेगी। पहले चरण में पांच गांव की करीब 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाने की योजना है। इसमें से प्राधिकरण को किसानों से करीब 336 हेक्टेयर जमीन खरीदनी है, जबकि 14 हेक्टेयर जमीन प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। बोर्ड बैठक में सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी।

प्राधिकरण ने किसानों से सहमति बनाकर अब तक करीब 90 हेक्येटर जमीन या तो खरीद ली है या खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। शेष 246 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए प्राधिकरण ने गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क करने की योजना बनाई है। प्राधिकरण की टीम किसानों को योजना के लाभ बताएगी। सहमति से भूमि देने के लिए मनाएगी।

1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे : जीडीए के अधिकारी बताते हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष में जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे हैं, जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा। इस रकम से जमीन खरीदी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में फिर शासन से फंड मिलेगा।

सर्किल रेट न बढ़ने का विरोध : हरनंदीपुरम टाउनशिप जिन गांव की जमीन पर बसाई जाएगी। जिला प्रशासन ने उन गांव का सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में इन गांव के किसान सर्किल रेट न बढ़ाए जाने का विरोध कर रही है। इसको लेकर किसान लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे है। कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

जीडीए सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर खरीद रहा

हरनंदीपुरम के लिए जीडीए पांच गांवों की कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। जमीन सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर खरीदी जा रही है, जिसमें नगला फिरोज मोहनपुर की 192.6514 हेक्टेयर जमीन 7,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीद रहा है। मथुरापुर गांव की करीब 14 हेक्टेयर, शमशेर गांव की करीब 86 हेक्टेयर, चम्पतनगर गांव की करीब 33 हेक्टेयर, भनेड़ाखुर्द गांव की करीब नौ हेक्येटर जमीन खरीदी जा रही है।

अतुल वत्स, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''प्राधिकरण की टीम गांव जाकर किसानों से संपर्क करेगी, ताकि सहमति से जमीन ली जा सके। उम्मीद है कि योजना के लिए एक महीने में जमीन खरीद ली जाएगी।''

GDA Ghaziabad News Ghaziabad Development Authority
