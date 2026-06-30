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हरनंदीपुरम टाउनशिप की DPR जल्द होगी तैयार, GDA ने फाइनल की कंसल्टेंट एजेंसी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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जीडीए राजनगर एक्सटेंशन के पास 521 हेक्टेयर में हरनंदीपुरम टाउनशिप बसाने जा रहा है। इसकी डीपीआर और लेआउट बनाने के लिए कंसल्टेंट एजेंसी फाइनल कर ली है। अगले दो तीन महीने में योजना का पहला फेज लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

हरनंदीपुरम टाउनशिप की DPR जल्द होगी तैयार, GDA ने फाइनल की कंसल्टेंट एजेंसी

गाजियाबाद में बनने वाली हरनंदीपुरम टाउनशिप की डीपीआर और लेआउट जल्द तैयार होगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इसके लिए कंसल्टेंट एजेंसी तय कर ली है। अब एजेंसी को इसकी डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को देनी होगी। फिर प्राधिकरण के अधिकारी डीपीआर का अध्ययन करेंगे। यदि सब सही रहा तो फिर इसका लेआउट तैयार कराया जाएगा।

521 हेक्टेयर में बसेगी टाउनशिप

राजनगर एक्सटेंशन के पास यह नई टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाई जाएगी। दो चरण में प्रस्तावित यह टाउनशिप कुल 521 हेक्टेयर में बसेगी, जिसमें आठ गांव की जमीन किसानों से खरीदी जाएगी। पहले चरण में पांच गांव की 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाई जाएगी। इस टाउनशिप को बसाने के लिए जीडीए किसानों से करीब 336 हेक्टेयर जमीन खरीद रहा है। इसमें से करीब 55 हेक्टेयर जमीन का प्राधिकरण ने बैनामा करा लिया है, जबकि 115 हेक्टेयर जमीन पर किसानों से आपसी सहमति बन चुकी है। ऐसे में जल्द ही इस जमीन का भी बैनामा करा लिया जाएगा।

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करीब दो महीने में तैयार हो सकती है डीपीआर

वहीं, प्राधिकरण ने योजना का पहला फेज लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले फेज की डीपीआर लेआउट तैयार करने को एजेंसी भी तय कर ली है। एजेंसी के प्रजेंटेशन से प्राधिकरण के अधिकारी भी संतुष्ट नजर आए। अब एजेंसी को इसकी डीपीआर तैयार करनी होगी। बताते हैं कि करीब एक से दो महीने में वह इसकी डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को सौंप देगी। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारी इसका अध्ययन करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया गया तो एजेंसी से लेआउट तैयार कराया जाएगा। नहीं तो डीपीआर में संशोधन कराने के बाद लेआउट तैयार कराएंगे।

Harnandipuram township Ghaziabad

जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ खर्च हो रहे

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष में हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे है। जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा। इस रकम से जमीन खरीदी जाएगी। इसके बाद 2026-27 वित्तीय वर्ष में फिर शासन स्तर पर फंड मिलेगा। प्राधिकरण बजट भी जारी करेगा।

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आवासीय भूखंड आएंगे

योजना की डीपीआर में एजेंसी टाउनशिप के ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों की चौड़ाई आदि की योजना बनाएगी। साथ ही आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के भूखंड, हरियाली क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक, सामाजिक आदि के भूखंडों की योजना बनेगी। इस पूरी योजना को पॉकेट में बांटकर विकसित किया जाएगा, ताकि हर पॉकेट में सुविधाएं मिल सके।

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''हरनंदीपुरम को विकसित करने के लिए एजेंसी तय कर ली है। अब वह डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को देगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि दो तीन महीने में इस योजना का पहला फेज लॉन्च कर दिया जाएगा।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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