हरनंदीपुरम टाउनशिप की DPR जल्द होगी तैयार, GDA ने फाइनल की कंसल्टेंट एजेंसी

जीडीए राजनगर एक्सटेंशन के पास 521 हेक्टेयर में हरनंदीपुरम टाउनशिप बसाने जा रहा है। इसकी डीपीआर और लेआउट बनाने के लिए कंसल्टेंट एजेंसी फाइनल कर ली है। अगले दो तीन महीने में योजना का पहला फेज लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

गाजियाबाद में बनने वाली हरनंदीपुरम टाउनशिप की डीपीआर और लेआउट जल्द तैयार होगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इसके लिए कंसल्टेंट एजेंसी तय कर ली है। अब एजेंसी को इसकी डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को देनी होगी। फिर प्राधिकरण के अधिकारी डीपीआर का अध्ययन करेंगे। यदि सब सही रहा तो फिर इसका लेआउट तैयार कराया जाएगा।

521 हेक्टेयर में बसेगी टाउनशिप राजनगर एक्सटेंशन के पास यह नई टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाई जाएगी। दो चरण में प्रस्तावित यह टाउनशिप कुल 521 हेक्टेयर में बसेगी, जिसमें आठ गांव की जमीन किसानों से खरीदी जाएगी। पहले चरण में पांच गांव की 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाई जाएगी। इस टाउनशिप को बसाने के लिए जीडीए किसानों से करीब 336 हेक्टेयर जमीन खरीद रहा है। इसमें से करीब 55 हेक्टेयर जमीन का प्राधिकरण ने बैनामा करा लिया है, जबकि 115 हेक्टेयर जमीन पर किसानों से आपसी सहमति बन चुकी है। ऐसे में जल्द ही इस जमीन का भी बैनामा करा लिया जाएगा।

करीब दो महीने में तैयार हो सकती है डीपीआर वहीं, प्राधिकरण ने योजना का पहला फेज लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले फेज की डीपीआर लेआउट तैयार करने को एजेंसी भी तय कर ली है। एजेंसी के प्रजेंटेशन से प्राधिकरण के अधिकारी भी संतुष्ट नजर आए। अब एजेंसी को इसकी डीपीआर तैयार करनी होगी। बताते हैं कि करीब एक से दो महीने में वह इसकी डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को सौंप देगी। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारी इसका अध्ययन करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया गया तो एजेंसी से लेआउट तैयार कराया जाएगा। नहीं तो डीपीआर में संशोधन कराने के बाद लेआउट तैयार कराएंगे।

जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ खर्च हो रहे जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष में हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे है। जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा। इस रकम से जमीन खरीदी जाएगी। इसके बाद 2026-27 वित्तीय वर्ष में फिर शासन स्तर पर फंड मिलेगा। प्राधिकरण बजट भी जारी करेगा।

आवासीय भूखंड आएंगे योजना की डीपीआर में एजेंसी टाउनशिप के ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों की चौड़ाई आदि की योजना बनाएगी। साथ ही आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के भूखंड, हरियाली क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक, सामाजिक आदि के भूखंडों की योजना बनेगी। इस पूरी योजना को पॉकेट में बांटकर विकसित किया जाएगा, ताकि हर पॉकेट में सुविधाएं मिल सके।