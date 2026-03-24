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हरीश राणा ने छोड़ी दुनिया पर किसी के दिल में धड़कते रहेंगे, दुनिया देखेंगी उनकी 'आंखें'

Mar 24, 2026 07:24 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का मंगलवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उनके माता-पिता ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए उनके हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिया है।

हरीश राणा ने छोड़ी दुनिया पर किसी के दिल में धड़कते रहेंगे, दुनिया देखेंगी उनकी 'आंखें'

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले शख्स हरीश राणा का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। सूत्रों ने बताया कि 13 साल से अधिक समय तक कोमा में रह रहे हरीश राणा का एम्स दिल्ली में मंगलवार को निधन हो गया। वह पिछले 13 वर्षों से कोमा में थे। हालांकि हरीश भविष्य में भी किसी के दिल में धड़कते रहेंगे। यही नहीं उनकी 'आंखें' दुनिया को भी निहारती रहेंगी। उनके माता-पिता ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान करने का फैसला किया है।

हरीश राणा के माता-पिता अशोक और निर्मला राणा हैं। सूत्रों ने बताया कि अशोक और निर्मला राणा ने फैसला लिया है कि हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान होगा ताकि इन अंगों को किसी जरूरतमंद की बॉडी में प्रत्यारोपित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हरीश राणा के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। हरीश पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। साल 2013 में एक हादसे के दौरान वह चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे। इससे उनके सिर में गहरी चोट आई थी। तब से वह कोमा में चल रहे थे। उनको जीवित रखने के लिए नली से खाना और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन दी जा रही थी।

राणा के माता-पिता का कहना था कि कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरण हटाने से परिवार को कोई लाभ नहीं होगा लेकिन व्यापक जनहित में यह निर्णय समान परिस्थितियों का सामना कर रहे अन्य लोगों की मदद कर सकता है। पिता का कहना था कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु से वर्षों के कष्ट सह रहे हरीश को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली एम्स को निर्देश दिया था कि मरीज की गरिमा का ध्यान रखते हुए जीवन रक्षक उपकरण को धीरे-धीरे हटाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हरीश राणा केवल 'परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी' ट्यूब के माध्यम से दी जा रही फीडिंग पर जीवित हैं। मेडिकल बोर्ड का मानना था कि हरीश के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इलाज जारी रखना केवल उनके जैविक अस्तित्व को खींच रहा है। बोर्ड ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाते हुए हरीश को निष्क्रिय इच्छामृत्यु दी जा सकती है।

सूत्रों ने बताया कि इसी फैसले के तहत दिल्ली एम्स में भर्ती कराए जाने के बाद फीडिंग धीरे-धीरे बंद करते हुए हरीश राणा को मौत की ओर बढ़ने दिया गया।

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लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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