13 साल की लंबी खामोशी का अंत, दिल्ली के ग्रीन पार्क में नम आंखों से हरीश राणा को अंतिम विदाई
Harish Rana last Rites: 13 साल कोमा में रहने के बाद हरीश राणा ने मंगलवार को आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क में हुआ। ब्रह्मकुमारी के सदस्य भी प्रार्थना करने श्मशान घाट पहुंचे थे।
Harish Rana last Rites: पिछले 13 वर्ष से कोमा में चल रहे हरीश राणा का दिल्ली स्थित एम्स में मंगलवार को निधन हो गया था। हरीश राणा का बुधवार को सुबह ग्रीन पार्क साउथ दिल्ली स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। इसमें राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसायटी से भी बड़ी संख्या में परिवार के करीबी लोग और स्थानीय निवासी पहुंचे और नम आंखों से हरीश राणा को विदाई दी।
राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसायटी में रहने वाले अशोक राणा के बड़े बेटे हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ में पीजी में एक हादसे में गिर जाने से कोमा में चले गए थे। उसकी सेहत में कोई सुधार नही होने के बाद परिवार वालों ने इच्छा मृत्यु देने के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी। इसके बाद हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की आगे की प्रक्रिया के लिए दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। जहां मंगलवार को दोपहर में हरीश राणा ने अंतिम सांस ली।
नम आंखों से अंतिम विदाई
हरीश राणा का अंतिम संस्कार बुधवार को सुबह करीब 9.30 बजे ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट पर हुआ। हरीश राणा को उसके छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार के लोगों में आंसू थे। वहीं सोसायटी से भी परिवार के करीबी लोग और स्थानीय निवासी भी अंतिम संस्कार में पहुंचे और नम आंखों से हरीश राणा को विदाई दी।वहीं हरीश राणा के अंतिम संस्कार में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे।
इच्छामृत्यु पाने वाले पहले व्यक्ति
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद उन्हें पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की इजाजत दी थी, ताकि उन्हें प्राकृतिक मृत्यु मिल सके। इसके तहत उन्हें इस महीने की शुरुआत में गाजियाबाद स्थित घर से दिल्ली के एम्स में पेलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया था।
परिवार ने 13 साल आर्थिक और मानसिक आघात झेला
हरीश के पिता अशोक राणा ने इस फैसले को “बेहद दर्दनाक लेकिन जरूरी” बताया था। पिछले 13 सालों से उनका परिवार हर संभव प्रयास करता रहा। आर्थिक और मानसिक दबाव के बावजूद परिवार ने उनका इलाज जारी रखा, यहां तक कि इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया।
पड़ोसियों ने क्या बताया
हरीश के निधन की खबर मिलते ही गाजियाबाद स्थित राज एम्पायर सोसायटी में पड़ोसी और शुभचिंतक इकट्ठा हो गए। लोगों ने परिवार के समर्पण और संघर्ष को याद किया। एक स्थानीय निवासी तेजस चतुर्वेदी ने कहा, “यह बेहद दुखद है। परिवार ने हर संभव कोशिश की।”
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