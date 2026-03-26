अलविदा हरीश... अंतिम संस्कार में पिता ने हाथ जोड़कर कहा- कोई भी रोए नहीं, आत्मा शांति से जाए
13 सालों तक मौन पीड़ा सहने वाले हरीश राणा की अंतिम विदाई गहरे शोक और मौन के बीच पूरी हुई। अथाह दर्द के बीच हरीश के पिता ने हाथ जोड़कर लोगों से कहा, कोई भी रोए नहीं। हिम्मत रखो, यह आत्मा शांति से जाए। हरीश ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली।
दिल्ली के ग्रीन पार्क शवदाह गृह में बुधवार को भावनाएं चरम पर थीं। कोई हाथ जोड़े खड़ा था तो किसी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। 13 सालों तक मौन पीड़ा सहने वाले हरीश राणा की अंतिम विदाई गहरे शोक और मौन के बीच पूरी हुई। अथाह दर्द के बीच हरीश के पिता ने हाथ जोड़कर लोगों से कहा, कोई भी रोए नहीं। हिम्मत रखो, यह आत्मा शांति से जाए।
2013 में कोमा में चले गए थे
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले 31 साल के हरीश राणा के निधन के बाद हृदयविदारक माहौल के बीच पिता अशोक राणा ने रुंधे गले से दर्द बयां किया तो सभी की आंखें नम हो गईं। राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में रहने वाले अशोक राणा के बड़े बेटे हरीश चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई करने के दौरान वर्ष 2013 में पीजी में गिर जाने से कोमा में चले गए थे।
देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को देश में पहली बार हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने मंगलवार को अंतिम सांस ली। बुधवार सुबह करीब 9.30 बजे हरीश राणा को उनके छोटे भाई आशीष और बहन बंदना ने श्मशान घाट में मुखाग्नि दी। वहीं, हरीश राणा का अंतिम दर्शन करने के लिए सोसाइटी से भी कई लोग दिल्ली पहुंचे।
चेहरे पर बेटे को खोने का दर्द
अंतिम संस्कार में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे और परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। अंतिम संस्कार होने के बाद उनके पिता अशोक राणा अपने छोटे बेटे आशीष और अन्य लोगों के साथ सुबह करीब साढ़े 11 बजे सोसाइटी में लौट आए। इस दौरान उनके चेहरे पर बेटे को खोने का दर्द साफ दिख रहा था। पूरा परिवार अपने फ्लैट में ही रहा।
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इच्छा मृत्यु मिली
एक दशक तक घर पर हरीश की देखभाल करने के बाद जुलाई 2024 में माता-पिता दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छामृत्यु की इजाजत मांगी गई। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि लाइफ सपोर्ट का मतलब वेंटिलेशन होता है और हरीश जिंदा रहने के लिए किसी मशीन के सहारे पर निर्भर नहीं थे।
इसके बाद उसी साल अगस्त 2024 में माता-पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस की सुनवाई की और हरीश को पैसिव यूथेनिशिया की इजाजत दे दी।
5 अंग दान किए गए
अंतिम संस्कार के समय पिता अशोक राणा ने भावुक होकर कहा कि उनका बेटा शांति से विदा हो और जहां भी जन्म ले, उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिले। वहीं, मां निर्मला देवी ने हाथ जोड़कर अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। लोगों ने बताया कि परिवार की सहमति से हरीश के पांच अंग दान किए गए, ताकि अन्य जरूरतमंदों को नया जीवन मिल सके। इस निर्णय की सभी ने सराहना की। श्मशान घाट पर ब्रह्माकुमारी संस्थान के सदस्यों ने भी हरीश राणा को श्रद्धांजलि दी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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