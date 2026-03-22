एक हफ्ते से खाना-पीना बंद; इच्छामृत्यु की ओर कदम, कैसी है हरीश राणा की स्थिति?
बीते 13 साल से कोमा में पड़े गाजियाबाद के युवक हरीश राणा का एक हफ्ते से खाना-पीना बंद हो चुका है। एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में उनकी स्थिति कैसी है? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...
गाजियाबाद के हरीश राणा जो पिछले 13 वर्षों से कोमा में हैं फिलहाल एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति मिलने के बाद डॉक्टरों ने धीरे-धीरे उनका खाना और पानी बंद कर दिया है। कोमा में होने के कारण उन्हें कोई शारीरिक बेचैनी या दर्द महसूस नहीं हो रहा है और वे शांति से खुद सांस ले पा रहे हैं। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी देखभाल कर रही है ताकि उन्हें कोई कष्ट न हो। साथ ही उनके माता-पिता को पूरी स्थिति से अवगत कराया जा रहा है।
गठित की डॉक्टरों की कमेटी
बता दें 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की के लिए जीवन रक्षक प्रणाली बंद या हटाने की अनुमति दी थी और उसे पैलिएटिव केयर के लिए एम्स में भर्ती करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एम्स ने डॉक्टरों की एक कमेटी गठित की और उसे 14 मार्च को एम्स के आईआरसीएच (इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल) के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया।
ट्यूब से खाना देना बंद
इसके बाद उसे पोषण के लिए लगे ट्यूब से खाना देना बंद किया गया। इसके दो दिन बाद पानी देना बंद कर पोषण ट्यूब को बंद कर दिया गया। एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि इतने दिनों तक खाना-पानी छोड़ने पर झल्लाहट व शरीर में बेचैनी होने लगती है।
किसी तरह की बेचैनी नहीं
हरीश मरणासन्न अवस्था में है, इस वजह से उसमें किसी तरह की बेचैनी नहीं देखी जा रही है। वह कोमा में पड़े शांतचित्त भाव में खुद से सांस ले पा रहा है। अभी वह तीन-चार दिन अस्पताल में भर्ती रह सकता है। उसके सेहत के बारे में डॉक्टर उसके माता-पिता को प्रतिदिन अवगत करा रहे हैं। उनकी मानसिक काउंसलिंग भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि हरीश की पैलिएटिव केयर के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया से वे संतुष्ट हैं।
हाल ही में वायरल हुआ था प्रार्थना का वीडियो
हाल ही में हरीश राणा को लेकर प्रार्थना किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसमें प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक सदस्य हरीश राणा के गाजियाबाद स्थित घर पर उनके माथे पर 'तिलक' लगाते हुए दिख रही है। वह यह कहते हुए दिखायी दे रही हैं कि 'सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, सो जाओ... ठीक है। व्यथित करने वाले इस वीडियो में रिश्तेदार प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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