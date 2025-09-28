hapur chungi flyover ghaziabad dpr sent to government approval traffic jams will end on these roads हापुड़ चुंगी फ्लाईओवर की DPR मंजूरी के लिए शासन को भेजी, गाजियाबाद में इन रास्तों पर खत्म होगा जाम, Ncr Hindi News - Hindustan
हापुड़ चुंगी फ्लाईओवर की DPR मंजूरी के लिए शासन को भेजी, गाजियाबाद में इन रास्तों पर खत्म होगा जाम

गाजियाबाद शहर में हापुड़ चुंगी चौराहे पर जाम को खत्म करने के लिए प्रस्तावित नए फ्लाईओवर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आगे का काम शुरू होगा। इस नए प्रस्ताव से हापुड़ चुंगी पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। संजीव वर्माSun, 28 Sep 2025 11:48 AM
गाजियाबाद शहर में हापुड़ चुंगी चौराहे पर जाम को खत्म करने के लिए प्रस्तावित नए फ्लाईओवर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आगे का काम शुरू होगा। यहां बनने वाले फ्लाईओवर के जरिये पुराना बस अड्डा से आने वाले वाहन हापुड़ चुंगी रेड लाइट को पार करते हुए सीधे डासना फ्लाईओवर की तरफ निकल सकेंगे। दूसरी ओर एल्टसेंटर से कवि नगर थाने के सामने की ओर जाने वाले वाहन सीधे निकल सकेंगे। इस नए प्रस्ताव से हापुड़ चुंगी पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी।

सेतु निगम ने बनाई है डीपीआर

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सेतु निगम से इसकी डीपीआर तैयार कराई है। यह फ्लाईओवर जिला मुख्यालय के सामने से ऊपर की ओर चलेगा और हापुड़ चुंगी चौराहा पार करते हुए आयकर विभाग की बिल्डिंग के सामने उतरेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि हापुड चुंगी पर जाम को लेकर सर्वे कराया गया था। इससे पता चला कि यहां रेड लाइट पर करीब 15 से 18 मिनट तक लोगों को रुकना पड़ता है। तीन तरफ के चौराहे पर ग्रीन सिग्नल होने के इंतजार में लंबा जाम लग जाता है।

जीडीए का बनाया प्रस्ताव हो गया था रद्द

इससे पहले भी हापुड़ चुंगी चौराहे के जाम को खत्म करने के लिए जीडीए की ओर से फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार किया गया था। करीब 930 मीटर लंबे, छह लेन वाले इस फ्लाईओवर पर 65 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना थी। इसे सिंगल पिलर पर बनाया जाना था, लेकिन बाद में इसका प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।