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हैपी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान जी! गिफ्ट में आपको रेजिगनेशन लेटर भेज रहे हैं, अंगूठा लगा दीजिए- VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Dharmendra Pradhan Birthday: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर CJP ने अनोखे अंदाज में उन्हें बधाई देते हुए इस्तीफे की मांग दोहराई। अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर कहा- 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज रिजाइन।' उधर, सोनम वांगचुक ने 28 जून से भूख हड़ताल का ऐलान किया है।

हैपी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान जी! गिफ्ट में आपको रेजिगनेशन लेटर भेज रहे हैं, अंगूठा लगा दीजिए- VIDEO

Dharmendra Pradhan Birthday: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के हर बड़े नेता ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इधर जंतर-मंतर पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े आंदोलनकारियों ने भी धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई दी। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बड़े से बोर्ड पर धर्मेंद्र प्रधान के लिए शुभकामनाएं लिख रहे हैं। इसमें उन्होंने अपनी वही पुरानी मांग को फिर से दोहराया- प्लीज, इस्तीफा दे दीजिए।

हैपी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान, प्लीज रिजाइन!

अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हेंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- हैपी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान, प्लीज रिजाइन! वीडियो में कुछ लोग उनके आस-पास खड़े दिखाई देते हैं। दीपके एक सफेद बोर्ड पर शुभकामनाएं लिखने के बाद बोलते हैं- “हैपी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान जी! एहसान करिए। रिजाइन कर दीजिए। गिफ्ट के तौर पर हम आपको रेजिगनेशन लेटर भेजते हैं, आप बस अंगूठा लगा दीजिए।”

ये भी पढ़ें:‘28 जून से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करूंगा’- जेनेवा से सोनम वांगचुक का ऐलान

पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- "केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की दिशा में बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद भारत को ज्ञान, सीखने और इनोवेशन का हब बनाना है। उनकी लंबी और हेल्दी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं।"

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन छठे दिन भी जारी

अभिजीत दीपके परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ जंतर-मंतर पर एक धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रदर्शन आज शुक्रवार को छठे दिन भी जारी है। प्रदर्शन कर रहे सीजेपी के इन लोगों पर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवादियों की बी-टीम कहा था।

28 जून से सोनम वांगचुक करेंगे भूख हड़ताल

वहीं ताजा अपडेट यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर सरकार नीट प्रश्नपत्र लीक के आरोपों से जुड़ी मांगों पर कोई जवाब नहीं देती है, तो वह 28 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आपको बताते चलें सीजपी एक सोशल मीडिया पर उपजा ग्रुप है, जिसे देश के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के बाद बनाया गया था। अब यह ग्रुप दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगे रख रहा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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