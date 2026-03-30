हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में शोभायात्रा को मंजूरी, रूट भी बढ़ा; लगेंगी 10 कंपनियां

हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में शोभायात्रा को मंजूरी, रूट भी बढ़ा; लगेंगी 10 कंपनियां
दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस बार 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर शोभायात्रा निकालने को मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं इसका रूट भी बढ़ाकर 2 किलोमीटर कर दिया गया है। इस दौरान 10 कंपनियां तैनात रहेंगी।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस बार 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन से जहांगीरपुरी में निकलने वाली भव्य शोभायात्रा को हरी झंडी मिल गई है। यही नहीं इस बार यात्रा का रूट बढ़ाकर 2 किलोमीटर का कर दिया गया है। 2 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिम जिले में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए हैं। कानून-व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए जहांगीरपुरी थाने में अमन कमेटी की एक खास बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने का फैसला लिया।
शोभायात्रा का रूट भी बढ़ाया गया
पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इस साल हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भव्य शोभायात्रा निकाले जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बार यात्रा का रूट भी बढ़ाकर 2 किलोमीटर का कर दिया गया है।
सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम
इस आयोजन के लिए सुरक्षा के कड़े कदम और पुख्ता सुनिश्चित किए गए हैं। यह फैसला कानून-व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए जहांगीरपुरी थाने में अमन कमेटी की एक खास बैठक में लिया गया। बैठक में स्थानीय लोगों ने मिलकर शांत माहौल में इस पर्व को मनाने का फैसला किया।
तय समय और तय रास्ते पर ही यात्रा
हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि शोभायात्रा तय समय और तय रास्ते पर ही निकाली जाएगी। इसके लिए रूट मैप भी निर्धारित कर दिया गया है। शोभायात्रा के पूरे रूटमैप की निगरानी बड़े अधिकारी करेंगे।
10 कंपनियां रहेंगी तैनात
पूरे रूट पर पुलिस की अलग-अलग यूनिट्स की करीब 10 कंपनियां तैनात रहेंगी। जहांगीरपुरी समेत संवेदनशील इलाकों पर पुलिस का खास फोकस रहेगा। इसके लिए मजबूत और मल्टी-लेयर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
सीनियर अधिकारी भी उतरेंगे
पुलिस की ओर से जारी नोट में बताया गया है कि अमन कमेटी के साथ अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा उपायों, भीड़ मैनेजमेंट और गाइडलाइंस का पालन करने के बारे में चर्चा हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि हनुमान जयंती का जुलूस तय समय पर और कड़ी निगरानी में तय रूट पर निकाला जाएगा। जमीन पर सीनियर अधिकारी भी उतरेंगे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही हालात पर पैनी नजर रखी जाएगी।
पुलिस ने की लोगों से यह अपील
पुलिस ने स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी कि शांति बनाए रखें। यह पर्व भाईचारा और आपसी सद्भाव के साथ मनाएं। चौकन्ने रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करके एजेंसियों की मदद करें।
अप्रैल 2022 में भड़की थी हिंसा
बता दें कि 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती के मौके पर शोभायात्रा के दौरान जहांगीरपुरी के सी-ब्लॉक में हिंसा भड़क गई थी। इसमें उपद्रवियों की ओर से पुलिस पर भारी पथराव किया गया था। यही नहीं उपद्रवियों ने पुलिस अधिकारियों और जवानों पर कांच की बोतलें भी फेंकी थीं। हिंसा में पुलिस के 8 जवान जख्मी हुए थे। यही नहीं गोली लगने से एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।