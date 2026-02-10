Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newshansraj college delhi university principal son wedding controversy sports ground hostel guest house
DU कॉलेज में प्रिंसिपल के बेटे की शादी! हॉस्टल को बनाया गेस्ट हाउस; छात्रों ने मचाया हंगामा

DU कॉलेज में प्रिंसिपल के बेटे की शादी! हॉस्टल को बनाया गेस्ट हाउस; छात्रों ने मचाया हंगामा

संक्षेप:

दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज इन दिनों विवादों में है। कॉलेज की प्रिंसिपल के बेटे की शादी के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में टेंट लगाने और सालाना खेल प्रतियोगिता रद्द करने के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है।

Feb 10, 2026 10:12 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज इन दिनों पढ़ाई या स्पोर्ट्स नहीं, बल्कि एक 'शाही शादी' को लेकर सुर्खियों में है। कॉलेज के खेल के मैदान को शादी के पंडाल में बदल दिया गया है। मामला कॉलेज की प्रिंसिपल रमा शर्मा के बेटे की शादी का है, जिसके खिलाफ छात्रों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'खेलो हंसराज' कैंसिल, अब बजेगी शहनाई

छात्रों का गुस्सा तब फूटा जब उन्हें पता चला कि उनका सालाना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 'खेलो हंसराज' अचानक रद्द कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 4 फरवरी से 27 फरवरी तक चलना था। छात्रों ने आरोप लगाया कि जब वे ग्राउंड पर पहुंचे, तो देखा कि वहां टेंट लग रहे हैं और सजावट चल रही है। एक छात्र ने बताया, 'हमें बिना कोई कारण बताए खेल रद्द कर दिए गए। बाद में पता चला कि यह तैयारी प्रिंसिपल के बेटे की शादी के लिए हो रही है, जो 10 फरवरी को होनी है।'

खंडहर हॉस्टल रातों-रात बना 'गेस्ट हाउस'

इस विवाद में एक और चौंकाने वाला मोड़ है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज का बॉयज हॉस्टल, जिसे पिछले साल यह कहकर खाली करा लिया गया था कि उसकी इमारत जर्जर और रहने लायक नहीं है, अब वही हॉस्टल शादी के मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बन गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, 'जिस बिल्डिंग को खराब बताकर हमें निकाला गया था, आज उसे मेहमानों के लिए सजाया जा रहा है।'

ये भी पढ़ें:मरीज को बेहोश किए बिना बदल दी किडनी, ILBS अस्पताल के डॉक्टरों ने कैसे किया कमाल

कार्ड पर लिखा है 'गेट नंबर 5'

विरोध को हवा तब और मिली जब शादी का कार्ड सामने आया। एक प्रोफेसर द्वारा साझा किए गए निमंत्रण पत्र में शादी का वेन्यू साफ-साफ 'गेट नंबर 5, हंसराज कॉलेज' लिखा है। सजावट के चलते छात्रों को अब मेन गेट की जगह टीचर फ्लैट्स के रास्ते से लंबा चक्कर लगाकर क्लास जाना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:नोएडा: हादसे के बाद मदद के लिए पहुंचे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला

बवाल के बाद झुका प्रशासन?

हंगामे के बाद देर शाम कॉलेज प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। प्रशासन ने एक पत्र जारी कर छात्रों की मांगें मान ली हैं। विरोध करने वाले किसी भी छात्र पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हॉस्टल परिसर में मेहमानों को नहीं ठहराया जाएगा। 14 फरवरी तक स्पोर्ट्स बजट का पारदर्शी इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।