नोएडा में गाय का अधजला शव मिलने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया बवाल

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नोएडाTue, 9 Sep 2025 10:01 PM
नोएडा फेज-1 में मंगलवार शाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। गाय का अधजला शव मिलने की खबर सामने आने के बाद कार्यकर्ता गुस्से से भड़क गए और शनि मंदिर के पास एकत्र होकर जाम लगाने की कोशिश करने लगे। हंगामा की सूचना पुलिस को मिली, तो मौके पर पहुंची टीम ने लोगों को समझाना-बुझाना शुरू करके एक्शन लेने की बात कही।

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार शाम कुछ लोगों ने सूचना दी कि सेक्टर-14ए स्थित शनि मंदिर से कुछ दूरी पर सुनसान स्थान पर गाय का शव पड़ा है। पुलिस के पहुंचने से पहले बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए। लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया।

सभी लोग सड़क पर आ गए, जिसके चलते जाम की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो शव कई दिन पुराना था। इसके चलते गाय का शव सड़ने लगा था। लोगों ने पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि लोगों को समझाकर भेज दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा शव को फेंका गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

