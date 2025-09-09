नोएडा में गाय का अधजला शव मिलने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया बवाल

गाय का अधजला शव मिलने की खबर सामने आने के बाद कार्यकर्ता गुस्से से भड़क गए और शनि मंदिर के पास एकत्र होकर जाम लगाने की कोशिश करने लगे। हंगामा की सूचना पुलिस को मिली, तो मौके पर पहुंची टीम ने लोगों को समझाना-बुझाना शुरू करके एक्शन लेने की बात कही।

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार शाम कुछ लोगों ने सूचना दी कि सेक्टर-14ए स्थित शनि मंदिर से कुछ दूरी पर सुनसान स्थान पर गाय का शव पड़ा है। पुलिस के पहुंचने से पहले बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए। लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया।