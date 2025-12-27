लंबे समय से पेट दर्द से परेशान थी नोएडा की महिला, डेढ़ साल तक भटकने के बाद पता चली डॉक्टरों की भूल

संक्षेप: महिला ने बताया कि बाद में वह मुजफ्फरनगर स्थित अपने मायके गई, जहां डॉक्टरों ने उसे अल्ट्रासाउंड सहित कई मेडिकल जांच कराने की सलाह दी। इसके बाद उसने ग्रेटर नोएडा के कई निजी अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके दर्द की वजह को पकड़ ना सका।

ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों व वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक महिला से मिली शिकायत के बाद की, जिसने आरोप लगाया है कि इन डॉक्टरों ने साल 2023 में डिलीवरी के दौरान उसके पेट में लगभग आधा मीटर लंबा सर्जिकल कपड़ा छोड़ दिया गया था, जिससे उसे करीब डेढ़ साल तक गंभीर दर्द सहना पड़ा।

पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अदालत के निर्देशों पर इस मामले में 24 दिसंबर को नॉलेज पार्क थाने ने छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें डॉक्टर अंजना अग्रवाल और मनीष गोयल, गौतम बुद्ध नगर के CMO (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) नरेंद्र कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चंदन सोनी और आशा किरण चौधरी के नाम शामिल हैं।

FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता अंशुल वर्मा ग्रेटर नोएडा के डेल्टा वन सेक्टर की निवासी हैं। वह घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हैं तथा आजीविका के लिए सिलाई और कढ़ाई का काम भी करती हैं। उसने आरोप लगाया कि 14 नवंबर 2023 को तुगलकपुर के 'बैक्सन हॉस्पिटल' में डॉ. अग्रवाल ने उसका प्रसव ऑपरेशन (डिलीवरी) किया गया था।

शिकायत में महिला ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण लगभग आधा मीटर सर्जिकल कपड़ा उसके पेट के अंदर रह गया। इसके बाद 16 नवंबर 2023 को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महिला का कहना है कि अस्पताल से आने के कुछ समय बाद ही उसकी सेहत बिगड़ने लगी और उसे पेट में दर्द होने लगा, जो लगातार बढ़ता रहा।

महिला ने बताया कि बाद में वह मुजफ्फरनगर स्थित अपने मायके गई, जहां डॉक्टरों ने उसे अल्ट्रासाउंड सहित कई मेडिकल जांच कराने की सलाह दी। FIR के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल और कई अन्य निजी अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन किसी ने भी उसके पेट में किसी बाहरी वस्तु के होने का संदेह नहीं जताया।

महीनों तक चले इलाज के बावजूद डॉक्टर्स महिला के पेट दर्द के कारण का पता नहीं लगा सके। इसके बाद 22 मार्च 2025 को तेज बुखार और पेट में गंभीर दर्द के साथ वह ग्रेटर नोएडा के यथार्थ सिटी अस्पताल गई, लेकिन दर्द का सटीक कारण पता नहीं चल सका। इसके बाद अप्रैल की शुरुआत में GIMS अस्पताल में उसकी MRI सहित कई अन्य जांचें भी की गईं, हालांकि ये सारी रिपोर्ट भी सामान्य आईं।

प्राथमिकी के अनुसार, महिला ने बाद में ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल से संपर्क किया, जहां डॉक्टरों ने उसके पेट में गांठ का पता चलने पर सर्जरी की सलाह दी। ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को किया गया। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को उसके पेट में आधा मीटर लंबा कपड़ा मिला, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह वही कपड़ा था, जो 2023 में डिलीवरी के दौरान अंदर रह गया था। उसने सबूत के तौर पर कपड़े की तस्वीरें और वीडियो होने का दावा किया।

पुलिस FIR में कहा गया है कि महिला के पति ने बाद में CMO को एक लिखित शिकायत सौंपी, जिसके बाद आंतरिक जांच का आदेश दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के दो अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जांच में देरी की गई और इस दौरान उसके पेट से निकले कपड़े को भी फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे और उसके पति को चुप रहने की धमकी दी।

शिकायत में दावा किया गया है कि कथित लापरवाही के कारण महिला को दो बड़ी सर्जरी करानी पड़ीं और दूसरी सर्जरी के दौरान उसे आठ यूनिट खून चढ़ाया गया। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि आगे की सर्जरी संभव नहीं है, जिससे उसकी दोबारा गर्भधारण करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।