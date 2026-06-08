नोएडा में हाजीपुर चौराहे से सेक्टर-93A एल्डिको सोसाइटी तक बनेगा 3 KM लंबा मॉडल रोड

नोएडा प्राधिकरण हाजीपुर चौराहे से सेक्टर-93ए की एल्डिको सोसाइटी तक की करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क को 35 करोड़ रुपये की लागत से मॉडल रोड बनाएगा। इस रोड से आसपास के सेक्टरों और सोसाइटियों में रहने वालों को राहत मिलेगी।

नोएडा में हाजीपुर चौराहे से सेक्टर-93ए एल्डिको सोसाइटी तक मॉडल रोड बनाई जाएगी। यह सड़क करीब तीन किलोमीटर लंबी है। इसको बनाने में करीब 35 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि करीब एक महीने में सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। मॉडल रोड के हिस्से में लैंड स्केपिंग, आकर्षक लाइटें, बैठने के लिए बेहतर बैंच समेत अन्य काम कराए जाएंगे। यह लोगों के परिवार सहित घूमने के लिए भी बेहतर स्थान होगा। यह सड़क नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के बराबर में है।

अधिकारियों ने बताया कि फुटपाथ पर छाया के लिए पेड़ होंगे और बैठने के लिए बेंच लगवाई जाएंगी। इसके साथ ही खाली और कच्ची जगह में घास भी लगेगी। पैदल चलने वाले सुरक्षित सड़क पार कर सकें, इसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनवाई जाएंगी। दिव्यांगों के लिए फुटपाथ पर चढ़ने को विशेष रैंप बनवाए जाएंगे। शाम को यहां पर रोशनी के लिए होने वाली लाइटिंग से सजावट भी होगी। बिजली के डेकोरेटिव और कम ऊंचाई वाले पोल लगवाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को सीईओ ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब कमेटी, प्रशासनिक सहमति समेत कुछ और औपरचारिताएं एक महीने में पूरी कर ली जाएंगी।

सेक्टर-126 की मॉडल रोड पर काम चल रहा प्राधिकरण सेक्टर-126 में आईटी कंपनियों के बीच करीब 450 मीटर की मॉडल रोड बनवा रहा है। प्राधिकरण ने इस मॉडल रोड का काम शुरू करा दिया है। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि परियोजना को आईटी कंपनी के कर्मियों की सुविधाओं को देखते हुए तैयार करवाया गया है।

दस मॉडल रोड बनाने की तैयारी अधिकारियों ने बताया कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में करीब दस मॉडल रोड बनाई जानी प्रस्तावित है। हर वर्क सर्किल में एक-एक मॉडल सड़क बनाई जानी प्रस्तावित है। सिविल के हिसाब से शहर में दस वर्क सर्किल हैं। मॉडल रोड बनाने की प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर चल रही है। अगले कुछ महीनों में मौके पर काम नजर आने लगेगा।