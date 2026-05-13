दिल्ली-NCR में गिरे ओले, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम कूल-कूल
Delhi Mausam: बुधवार शाम दिल्ली-एनसीआर में मौसम अचानक बदल गया। दिनभर की भीषण गर्मी के बाद तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे, जिससे तापमान में गिरावट आई।
Delhi Mausam Forecast: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बुधवार शाम को अचानक मौसम ने करवट ली। दिनभर चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को शाम के समय बड़ी राहत मिली। शाम करीब 7:45 बजे आसमान में अचानक घने बादल छा गए और तेज रफ्तार हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज हवाओं और बारिश के बीच दिल्ली और गुरुग्राम के साथ ही एनसीआर के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली।
द्वारका एक्सप्रेसवे और उससे सटे आसपास के क्षेत्रों में मौसम का सबसे ज्यादा असर दिखा। यहां लगातार करीब 10 मिनट तक तेज ओले गिरे, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। बुधवार को भीषण गर्मी और उमस थी। तीखी धूप ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल कर दिया था। लेकिन शाम को हुई इस बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट देखी गई है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा और सुहावना हो गया है।
मौसम विभाग (IMD) दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों के लिए रात 8:10 बजे से 11:10 बजे के बीच खराब मौसम की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। तेज आंधी तूफान के दौरान हवा की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी। बिजली गिरने और ओले पड़ने की भी संभावना भी जताई गई थी।
जैसा कि मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई थी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में शाम को तूफानी मौसम बन गया। अचानक तेज हवाएं, बारिश के साथ मौसम बदल गया। गुरुग्राम और दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में ओले भी गिरे। IMD ने कल से तापमान के बढ़ने के संकेत दिए हैं। कल गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद इसमें क्रमश: बढ़ोतरी देखी जाएगी।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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