कुछ तो करो, क्या आपसे कुछ नहीं संभल रहा? H1B वीजा मामले को ले PM मोदी बरसे केजरीवाल

अमेरिका की ओर से एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर की फीस लगाने के फैसले पर सियसत गरमा गई है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से पूछा है 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आखिर इतना लाचार क्यों है?

अमेरिका की ओर से एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर की फीस लगाने के फैसले पर देश में सियसत गरमा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी, कुछ तो कीजिए। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आखिर इतना लाचार क्यों है? क्या आप कुछ भी नहीं संभाल सकते?

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- प्रधानमंत्री जी, कुछ तो करो। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आखिर इतना बेबस क्यों है? क्या आपसे कुछ भी संभल नहीं रहा है?

इस बीच सरकार ने शनिवार को कहा कि एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के अमेरिकी फैसले के पूरे निहितार्थों का अध्ययन भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है। इससे परिवारों के लिए मानवीय समस्याएं पैदा होने की संभावना है। भारत उम्मीद करता है कि इन व्यवधानों को अमेरिकी प्राधिकारों की ओर से उपयुक्त तरीके से दूर किया जा सकता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले से मानवीय संकट पैदा हो सकते हैं। भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों की इनोवेशन में हिस्सेदारी है। कुशल प्रतिभाओं के आदान-प्रदान से अमेरिका और भारत दोनों ही देशों में तकनीकी विकास, इनोवेशन, आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा योगदान हुआ है। उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इस समस्या का उपयुक्त समाधान करेंगे।