ज्ञानेश कुमार ने दिया था इस्तीफे का ऑफर, CJP के सौरभ दास का बड़ा दावा
सौरभ दास ने ये भी दावा किया है कि कुछ हद तक हम अपने प्रोटेस्ट में कामयाब हुए हैं क्योंकि 10 अक्टूबर को हमने सरकार के डर को एक्सपोज कर दिया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देशभर में प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने बड़ा दावा किया है। सौरभ दास ने कह है कि ज्ञानेश कुमार ने पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर दी थी लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा उसी दिन मोदी सरकार भी चली जाएगी।
आरफा खानुम शेरवानी के साथ इंटरव्यू में सौरभ दास ने कहा, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग लंबा संघर्ष होने वाला है। ये लड़ाई पिछली लड़ाई से भी बड़ी है क्योंकि ज्ञानेश कुमार गए तो समझिए ये सरकार भी गई।
'सरकार ने ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने से किया मना'
उन्होंने कहा, हमनें कहीं ये भी पढ़ा था कि ज्ञानेश कुमार ने तो इस्तीफा ऑफर किया था लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया था। इसलिए ये लंबा संघर्ष है। उन्होंने कहा, कुछ हद तक हम अपने प्रोटेस्ट में कामयाब हुए हैं क्योंकि 10 अक्टूबर को हमने सरकार के डर को एक्सपोज कर दिया था। उन्होंने दिल्ली को छावनी बना दिया था। बंगाल और जम्मू-कश्मीर तक से जवान बुलाए गए थे। उन्होंने कहा, 13 तारीख को जब हमने जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराया था तो उन्होंने हमे तिहाड़ में डाल दिया। ऐसा आजतक देश में नहीं हुआ।
अभिजीत दीपके का बड़ा अटैक
इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता से बाहर हो जाएगी।उन्होंने लोगों से केंद्र में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहने के लिए कहा। दीपके ने सीजेपी के 'जंतर-मंतर एट कोच्चि' अभियान के तहत आयोजित विरोध सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में बदलाव केवल चुनाव के जरिए ही संभव है। उन्होंने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की अपनी मांग भी दोहराई।
नरेंद्र मोदी के सत्ता में बने रहने के भाजपा के दावे पर दीपके ने कहा, 2029 के लिए तैयार रहिए। वह निश्चित रूप से सत्ता से बाहर होंगे। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से बार-बार पूछा कि क्या 2029 में मोदी सत्ता गंवा देंगे, इस पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार समर्थन जताया।दीपके ने कहा, सरकार में बदलाव केवल चुनाव के जरिए ही होगा।
उन्होंने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को जरूरी बताया। सीजेपी संस्थापक ने कहा, ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। अगर वह जाते हैं, तो नरेन्द्र मोदी भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बचाने के लिए सरकार देश के युवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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