ग्वालियर में महिला TI का हाईवोल्टेज ड्रामा! पति के घर में तोड़फोड़, पत्थर से दरवाजा तोड़ा
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महिला टीआई दरवाजे पर पत्थर मारती दिखाई दे रही हैं। साथ ही गाली-गलौज की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस विभाग की एक महिला अधिकारी से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य साइबर पुलिस में पदस्थ महिला टीआई वर्षा सिंह पर अपने पति के घर पहुंचकर जमकर हंगामा करने और तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं। माधवगंज थाना क्षेत्र के सात भाई की गोठ इलाके में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महिला टीआई पत्थर से दरवाजा तोड़ती और गाली-गलौज करती नजर आ रही हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
जानकारी के मुताबिक, महिला टीआई वर्षा सिंह के पति उमेश यादव इनकम टैक्स विभाग में पदस्थ हैं। आरोप है कि वर्षा सिंह अपने पति के घर पहुंचीं और वहां विवाद के दौरान जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने घर के दरवाजे पर पत्थर से कई वार किए। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने जब यह घटनाक्रम देखा तो मौके पर भीड़ जमा हो गई।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महिला टीआई दरवाजे पर पत्थर मारती दिखाई दे रही हैं। साथ ही गाली-गलौज की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, पति-पत्नी के बीच विवाद की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
टीआई के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंचा परिवार
घटना के बाद पति के परिजन और मोहल्ले के लोग एकजुट होकर माधवगंज थाने पहुंचे। यहां उन्होंने महिला टीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कर एफआईआर करने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।
फिलहाल इस मामले में महिला टीआई वर्षा सिंह का पक्ष और पुलिस विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है या नहीं।अब निगाहें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या पुलिस विभाग अपने ही महकमे की अधिकारी के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करेगा या यह मामला घरेलू विवाद बताकर टाल दिया जाएगा? जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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अदिति शर्मा
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