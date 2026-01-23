रेकी कर किया किडनैप, फिर पीट-पीटकर मार डाला; गुरुग्राम में खौफनाक कांड

संक्षेप: साइबर सिटी में सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक 28 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस हत्याकांड में शामिल पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

साइबर सिटी में सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक 28 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस हत्याकांड में शामिल पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवक का अपहरण कर उसे सुनसान खेतों में ले जाकर बेरहमी से पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई।

खेत से लौटते समय हुई थी किडनैपिंग पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान विनीत (28 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गांव खंडेवला का रहने वाला था। 17 जनवरी को जब विनीत अपने खेत से काम कर लौट रहा था, तभी पंचायती भवन के पास एक अर्टिगा कार में सवार होकर आए आरोपियों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। आरोपी उसे खेतों में ले गए और लाठी-डंडों से उसकी बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल के पास फेंककर फरार हो गए। इलाज के दौरान 20 जनवरी को विनीत ने दम तोड़ दिया।

पुलिस की संयुक्त टीम को मिली सफलता डीसीपी मानेसर श्री दीपक जेवरिया के निर्देशानुसार, थाना फरुखनगर और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 22 जनवरी को पंचगांव चौक से पांचों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सागर उर्फ चेली, सागर उर्फ चीनू, जोगेंद्र उर्फ चिक्कू, प्रिंस और संग्राम के रूप में हुई है।

हत्या के बाद राजस्थान और उत्तराखंड भाग गए थे आरोपी पूछताछ में खुलासा हुआ कि 16 जनवरी को विनीत और आरोपी सागर उर्फ चेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने विनीत की रेकी की और मौका मिलते ही उसे अगवा कर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए राजस्थान और उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में छिपते फिर रहे थे।

हिस्ट्रीशीटर निकले आरोपी पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सागर उर्फ चेली के खिलाफ मारपीट और हत्या के प्रयास के 3 मामले दर्ज हैं। सागर उर्फ चीनू पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जोगेंद्र उर्फ चिक्कू पर हत्या, हत्या के प्रयास और धमकी देने जैसे 4 गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस अब आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि वारदात में इस्तेमाल की गई अर्टिगा कार और लाठी-डंडों को बरामद किया जा सके। मामले की गहन जांच जारी है।