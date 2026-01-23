Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGuruman Man Kidnapped beaten to death by 5 accused
रेकी कर किया किडनैप, फिर पीट-पीटकर मार डाला; गुरुग्राम में खौफनाक कांड

रेकी कर किया किडनैप, फिर पीट-पीटकर मार डाला; गुरुग्राम में खौफनाक कांड

संक्षेप:

साइबर सिटी में सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक 28 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस हत्याकांड में शामिल पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 23, 2026 10:56 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

साइबर सिटी में सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक 28 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस हत्याकांड में शामिल पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवक का अपहरण कर उसे सुनसान खेतों में ले जाकर बेरहमी से पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खेत से लौटते समय हुई थी किडनैपिंग

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान विनीत (28 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गांव खंडेवला का रहने वाला था। 17 जनवरी को जब विनीत अपने खेत से काम कर लौट रहा था, तभी पंचायती भवन के पास एक अर्टिगा कार में सवार होकर आए आरोपियों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। आरोपी उसे खेतों में ले गए और लाठी-डंडों से उसकी बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल के पास फेंककर फरार हो गए। इलाज के दौरान 20 जनवरी को विनीत ने दम तोड़ दिया।

पुलिस की संयुक्त टीम को मिली सफलता डीसीपी मानेसर श्री दीपक जेवरिया के निर्देशानुसार, थाना फरुखनगर और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 22 जनवरी को पंचगांव चौक से पांचों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सागर उर्फ चेली, सागर उर्फ चीनू, जोगेंद्र उर्फ चिक्कू, प्रिंस और संग्राम के रूप में हुई है।

हत्या के बाद राजस्थान और उत्तराखंड भाग गए थे आरोपी

पूछताछ में खुलासा हुआ कि 16 जनवरी को विनीत और आरोपी सागर उर्फ चेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने विनीत की रेकी की और मौका मिलते ही उसे अगवा कर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए राजस्थान और उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में छिपते फिर रहे थे।

हिस्ट्रीशीटर निकले आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सागर उर्फ चेली के खिलाफ मारपीट और हत्या के प्रयास के 3 मामले दर्ज हैं। सागर उर्फ चीनू पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जोगेंद्र उर्फ चिक्कू पर हत्या, हत्या के प्रयास और धमकी देने जैसे 4 गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस अब आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि वारदात में इस्तेमाल की गई अर्टिगा कार और लाठी-डंडों को बरामद किया जा सके। मामले की गहन जांच जारी है।

रिपोर्ट- गौरव चौधरी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।