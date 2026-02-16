CCTV, सुसाइड नोट, 12 घंटे का ऑपरेशन; 16 वर्षीय छात्रा की मौत से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे
पुलिस के मुताबिक, शुरूआती जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। छात्रा 11 फरवरी की रात घर से लापता हुई थी, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सूचना देने वाले के लिए एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।
हरियाणा के गुरुग्राम के मोकलवास गांव से लापता हुई 16 साल की छात्रा का शव गांव के श्मशान घाट के पास मौजूद 15 फीट गहरे तालाब से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक, शुरूआती जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। छात्रा 11 फरवरी की रात घर से लापता हुई थी, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सूचना देने वाले के लिए एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।
CCTV में दिखी घर से निकलते हुए
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कक्षा 12 की छात्रा बुधवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे में पढ़ाई करने गई थी। देर रात वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। CCTV फुटेज में उसे घर से बाहर जाते हुए देखा गया है। परिवार के अनुसार उसका स्कूल यूनिफॉर्म भी कमरे में नहीं मिला, जिससे आशंका और गहरा गई।
डायरी में मिला ‘क्लू नोट’
जांच के दौरान पुलिस को छात्रा की डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था, “मुझे मत ढूंढना। अगर ढूंढना ही है तो श्मशान घाट के पास तालाब में देखना।” इस नोट के आधार पर पुलिस ने तालाब में तलाश शुरू की।
माता-पिता से मांगी माफी
डायरी में एक और भावुक मैसेज मिला, जिसमें छात्रा ने लिखा, “मां-पापा मुझे माफ कर देना। मैं दादा के पास जा रही हूं।” इस नोट ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस का कहना है कि छात्रा पढ़ाई में होनहार थी। परिवार में पिता, मां और बड़ा भाई है। उसके पिता गांव की अदालत की लाइब्रेरी में काम करते हैं।
12 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन
शुक्रवार शाम पुलिस टीम तालाब पर पहुंची। गोताखोरों के साथ चार ट्रैक्टर-माउंटेड पंप लगाकर पानी निकाला गया। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद पानी का स्तर घटने पर शव कीचड़ में फंसा मिला। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193 के तहत दर्ज कर जांच की जा रही है।
पुलिस अब छात्रा का मोबाइल फोन तलाश रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया। घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
