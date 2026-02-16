Hindustan Hindi News
CCTV, सुसाइड नोट, 12 घंटे का ऑपरेशन; 16 वर्षीय छात्रा की मौत से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे

Feb 16, 2026 02:41 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान टाइम्स, गुरुग्राम
पुलिस के मुताबिक, शुरूआती जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। छात्रा 11 फरवरी की रात घर से लापता हुई थी, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सूचना देने वाले के लिए एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

हरियाणा के गुरुग्राम के मोकलवास गांव से लापता हुई 16 साल की छात्रा का शव गांव के श्मशान घाट के पास मौजूद 15 फीट गहरे तालाब से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक, शुरूआती जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। छात्रा 11 फरवरी की रात घर से लापता हुई थी, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सूचना देने वाले के लिए एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

CCTV में दिखी घर से निकलते हुए

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कक्षा 12 की छात्रा बुधवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे में पढ़ाई करने गई थी। देर रात वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। CCTV फुटेज में उसे घर से बाहर जाते हुए देखा गया है। परिवार के अनुसार उसका स्कूल यूनिफॉर्म भी कमरे में नहीं मिला, जिससे आशंका और गहरा गई।

डायरी में मिला ‘क्लू नोट’

जांच के दौरान पुलिस को छात्रा की डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था, “मुझे मत ढूंढना। अगर ढूंढना ही है तो श्मशान घाट के पास तालाब में देखना।” इस नोट के आधार पर पुलिस ने तालाब में तलाश शुरू की।

माता-पिता से मांगी माफी

डायरी में एक और भावुक मैसेज मिला, जिसमें छात्रा ने लिखा, “मां-पापा मुझे माफ कर देना। मैं दादा के पास जा रही हूं।” इस नोट ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस का कहना है कि छात्रा पढ़ाई में होनहार थी। परिवार में पिता, मां और बड़ा भाई है। उसके पिता गांव की अदालत की लाइब्रेरी में काम करते हैं।

12 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

शुक्रवार शाम पुलिस टीम तालाब पर पहुंची। गोताखोरों के साथ चार ट्रैक्टर-माउंटेड पंप लगाकर पानी निकाला गया। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद पानी का स्तर घटने पर शव कीचड़ में फंसा मिला। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193 के तहत दर्ज कर जांच की जा रही है।

पुलिस अब छात्रा का मोबाइल फोन तलाश रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया। घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

