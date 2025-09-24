गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर बनेगा 3.5 KM लंबा फ्लाईओवर; ये होगा रूट, कई इलाकों में घटेगा जाम

गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर जल्द ही साढ़े तीन किमी लंबा एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। एनएचएआई ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर सुभाष चौक से बादशाहपुर के बाद एलिवेटेड मार्ग पर दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा।

गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड नेशनल हाईवे पर जल्द ही साढ़े तीन किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर सुभाष चौक से बादशाहपुर के बाद एलिवेटेड मार्ग पर दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा।

लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह फ्लाईओवर चुंगी नंबर-1 से शुरू होकर वन विभाग के हर्बल पार्क तक बनाया जाएगा। इसके बाद गुरुग्राम से नूंह, अलवर और फिरोजपुर झिरका की ओर जाने वाले वाहन बिना रुके आसानी से निकल सकेंगे।

फिलहाल दमदमा चौक, बस स्टैंड, सिटी थाना चौक और अंबेडकर बाईपास चौक जैसे स्थानों पर घंटों लंबा जाम लग जाता है। इसके बनने से वाहन चालकों का समय बचेगा।

बिजली-पेयजल लाइन हटाने के लिए पत्र लिखा निर्माण कार्य में बाधा डाल रही बिजली की लाइनों और पेयजल पाइपलाइनों को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने जनस्वास्थ्य विभाग और बिजली निगम को पत्र भेजा है। विभाग ने जल्द से जल्द इन्हें शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय पर निर्माण कार्य शुरू हो सके।

जयपुर हाईवे की सर्विस रोड धंसी वहीं, गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-दो में नेस्ले बिल्डिंग के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस रोड मंगलवार दोपहर को धंस गई। दिल्ली से जयपुर की तरफ इस सर्विस रोड पर करीब ढाई फीट गोलाकार में गड्ढा हो गया है। सूचना मिलने पर एहतियात बरतते हुए एनएचएआई ने इसके चारों तरफ फेंसिंग कर दी है। सर्विस रोड पर डीएलएफ फेज-दो के पास यातायात का दबाव अधिक है। तीन लेन की इस रोड पर दूसरी और तीसरी लेन के बीच में गड्ढा हो गया है।