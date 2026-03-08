गुरुग्राम में कार शोरूम पर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने चलवाईं गोलियां, 3 बदमाशों ने की 15-16 राउंड फायरिंग
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक स्थित लग्जरी कारों के एक शोरूम बिग ब्वॉय टॉय पर तीन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इसमें से एक गोली एक बिल्डर के चालक को छूकर निकल गई। घायल चालक को अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक स्थित लग्जरी कारों के एक शोरूम बिग ब्वॉय टॉय पर तीन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इसमें से एक गोली एक बिल्डर के चालक को छूकर निकल गई। घायल चालक को अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
यह वारदात शनिवार देर शाम को घटित हुई। जानकारी के मुताबिक, बाइक पर सवार होकर तीन युवक यहां पहुंचे और कार शोरूम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर शोरूम में हड़कंप मच गया। शोरूम के शीशे भी इस गोलीबारी में टूट गए। शोरूम की दीवारों पर गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने 15 से 16 राउंड फायर किए।
रंगदारी की मांग पूरी नहीं होने पर चलाईं गोलियां
बाइक सवार जब पहुंचें तो एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक अपने ड्राइवर के साथ इस शोरूम के अंदर था। इस गोलीबारी में बिल्डर की कार के ड्राइवर राजस्थान निवासी राजपाल की बाजू से गोली छूकर निकल गई। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के इशारे पर इन बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। अक्टूबर, 2024 में इस गैंग ने बिल्डर से करीब पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। यह मांग पूरी नहीं होने पर गोलियां चलाई गई।
झज्जर के रहने वाले तीनों शूटर
शोरूम पर गोलियां चलाने वाले तीनों शूटर झज्जर के कुलासी गांव के रहने वाले हैं। इनकी पहचान अतुल, दीपक और नीरज के रूप में हुई है। शनिवार रात से गुरुग्राम पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक इनका सुराग नहीं लग सका है। गुरुग्राम पुलिस ने शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें