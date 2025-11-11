गुरुग्राम में जेड चौक पर अंडरपास बनाने को मंजूरी, 80 करोड़ की आएगी लागत, इन रास्तों पर घटेगा जाम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram Z-Chowk underpass construction approval granted with Rs 80 crore cost will reduce traffic jam on these routes
Tue, 11 Nov 2025 02:58 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के जेड चौक पर जाम में फंसने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास जेड चौक पर इफ्को चौक से आरडी सिटी की तरफ अंडरपास निर्माण को मंजूरी दे दी। इसके निर्माण पर करीब 80 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके बनने से इस चौराहे पर यातायात जाम नहीं लगेगा।

मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडीए की 15वीं बैठक ले रहे थे। उन्होंने सेक्टर-102ए में निर्माणाधीन श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज की समीक्षा की। करीब 550 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण 78 प्रतिशत हो चुका है। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए कि इस मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर चलाने की संभावनाओं को तलाशा जाए। इसको लेकर उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए। शहर में तैयार होने वाले नागरिक अस्पताल के निर्माण में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के सुझावों को प्राथमिकता दी जाए।

सैनी ने आदेश जारी किए कि मुख्य सड़कों पर गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से डाली गई 600एमएम की सीवर लाइन की देखरेख अब जीएमडीए करेगा। मुख्यमंत्री ने विकास की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की। विकास की धीमी गति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बारिश पानी की निकासी के लिए डीपीआर बनेगी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से पलवल तक बारिश के पानी की निकासी की डीपीआर बनाने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि नया बरसाती नाला बनने से नजफगढ़ नाले पर दबाव कम होगा। इससे गुरुग्राम और दिल्ली में जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी। इसके निर्माण पर दो हजार करोड़ की लागत आएगी।

इंद्रजीत सिंह ने स्टेडियम निर्माण की जानकारी ली

बैठक में वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वजीराबाद खेल स्टेडियम की प्रगति की जानकारी ली। निगम आयुक्त ने बताया कि तय समय पर इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक नालों पर कब्जाने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
