गुरुग्राम में नए सिरे से बनेगा जेड चौक का डिजाइन, 3 माह में तैयार होगा प्लान

संक्षेप: गुरुग्राम के सबसे व्यस्ततम चौराहों में शामिल जेड चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और जाम से राहत के लिए नए सिरे से इसका डिजाइन तैयार किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने एक कंपनी को सौंप दी है।

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सबसे व्यस्ततम चौराहों में शामिल जेड चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और जाम से राहत के लिए नए सिरे से इसका डिजाइन तैयार किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने एक कंपनी को सौंप दी है। तीन महीने में डिजाइन तैयार हो जाएगा। इसके बाद डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जीएमडीए के आग्रह पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली की तरफ से किए गए सर्वे में सामने आया था कि रोजाना करीब 4.47 लाख वाहन गुरुग्राम में आते हैं और करीब 4.49 लाख वाहन निकलते हैं। एकॉम की तरफ से जेड चौक पर यातायात अध्ययन में सामने आया था कि सुबह और शाम को व्यस्ततम समय में करीब 9200 वाहन निकलते हैं।

इस चौराहे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखकर जीएमडीए की तरफ से इसको नए तरीके से डिजाइन करवाने का फैसला लिया है, जिससे वाहन चालकों को कम से कम समय में इस चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल पर फंसना पड़ेगा। जीएमडीए ने इफ्को चौक से आरडी सिटी की तरफ जेड चौक पर अंडरपास निर्माण की योजना बनाई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस अंडरपास के निर्माण पर करीब 80 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, जोकि करीब 800 मीटर का होगा। तीन-तीन लेन के इस अंडरपास के निर्माण से काफी हद तक ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा।

राहगीरों को राहत मिलेगी : जीएमडीए की योजना है कि इस चौराहे को बेहतर ढंग से विकसित किया जाए। इस चौक पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से भी मौजूदा स्टेशन के सामने मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन नंबर दो विकसित करने की तैयारी कर रही है। नए मेट्रो स्टेशन के बनने के बाद इस चौक पर पैदल यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हो जाएगा। साथ ही यात्रियों का आवागमन भी सुगम होगा।

सिल्प रोड बनाई जाएगी जीएमडीए की योजना के मुताबिक, इस चौराहे पर वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नल में कम से कम फंसना पड़े। ऐसे में चारों तरफ बेहतर स्लिप रोड का निर्माण किया जाएगा। चारों तरफ हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। पैदल यात्रियों के चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे। सड़क को पार करने के लिए फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एस्क्लेटर की व्यवस्था होगी।