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गाय को चिकन मोमोज खिलाने वाले ने अब सिख गुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, निहंगों ने सिखाया सबक

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में गाय को चिकन मोमोज खिलाने वाले यूट्यूबर ऋतिक पर सिख गुरु नानक देव पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। निहंगों ने उसे सबक सिखाया। 

गाय को चिकन मोमोज खिलाने वाले ने अब सिख गुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, निहंगों ने सिखाया सबक
गाय को चिकन मोमोज खिलाने वाले ऋतिक ने अब सिख गुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।

गुरुग्राम में गाय को चिकन मोमोज खिलाकर विवादों में फंसने वाला युवक इस बार सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर फंस गया है। आरोपी की पहचान गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी निवासी ऋतिक के रूप में हुई है। निहंगों ने पकड़ लिया और उसे गुरुद्वारे में ले जाकर उससे माफी मंगाई गई। उसके माता-पिता भी साथ में पहुंचे। उन्होंने भी बेटे की इस हरकत को गलत करार देते हुए उसे थप्पड़ मारे। निहंगों ने चेतावनी दी कि इस बार तो माफी मिल गई। अगली बार ऐसा हुआ तो फिर इसके बाद कहीं और माफी नहीं मिलेगी।

गुरु नानक देव पर की आपत्तिजनक टिप्प्णी

निहंग जसविंदर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लाइव स्ट्रीम का वीडियो साझा किया। वीडियो में एक युवती लाइव दिखाई देती है, जिसके पीछे श्री गुरु नानक देव जकी तस्वीर लगी हुई है।

इसी लाइव में जुड़े एक युवक ने युवती से पूछा कि पीछे किसकी तस्वीर लगी है? युवती ने जवाब दिया, श्री गुरु नानक देव जी की। युवक ने पूछा कि क्या तुम इन्हें मानती हो? युवती ने जवाब दिया कि मैं सरदारों के घर की हूं, फिर क्यों नहीं मानूंगी? युवक ने सवाल किया कि तुम्हें किसने कहा कि इन्हें मानना चाहिए? इस पर युवती ने कहा कि मेरे घर वालों ने।

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निहंगों ने पकड़ा, मां-बाप ने थप्पड़ जड़े

इसी बातचीत के दौरान दूसरा युवक हंसता हुआ दिखाई देता है। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिख संगत और निहंगों में नाराजगी देखने को मिली। वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले दो युवकों में से एक युवक गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी निवासी ऋतिक को निहंगों ने उसके घर से पकड़ लिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई। उसे गुरुद्वारे ले जाकर संगत के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई। वीडियो में उसके माता-पिता भी दिखाई देते हैं, जो बेटे के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए उसे थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। युवक ने कहा कि मुझसे गलती हुई है। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं, दूसरे युवक के बारे में पता नहीं चल सका है।

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गाय को चिकन मोमोज खिलाने पर हिंदू संगठन ने पीटा था

ऋतिक और उसके दोस्त ने पिछले साल 7 दिसंबर को गुरुग्राम में गाय को चिकन मोमोज खिलाए थे। उसे सोशल मीडिया एप पर मोमोज खाने का टास्क मिला था, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद सेक्टर 56 में उसने बचे हुए मोमोज की प्लेट गाय के सामने कर दी। युवक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यह सब किया। यह वीडियो वायरल होकर गौरक्षकों तक पहुंच गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक की पकड़कर धुनाई कर डाली। साथ ही युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दी। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।

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रिपोर्ट: मोनी देवी

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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