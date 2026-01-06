रील के चक्कर में कार के दरवाजे खोल युवकों ने किए खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

संक्षेप: कार की खिड़कियों से तीन युवक बाहर लटके हुए हैं। हद तो तब हो गई जब कार चला रहा युवक भी खिड़की से बाहर निकलकर हाथ लहराने लगा। वीडियो के बैकग्राउंड में हरियाणवी रैपर ढांडा न्योलीवाला का गाना 'नो फ्लूक' बज रहा है।

मिलेनियम सिटी की सड़कों पर रील बनाने का भूत युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला सोहना रोड का है, जहां एक स्विफ्ट कार में सवार युवकों ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाईं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वायरल वीडियो सोहना रोड स्थित सिग्नेचर ग्लोबल डैक्सिन एक्स फैक्टर सोसाइटी के गेट के बाहर का बताया जा रहा है। 12 सेकेंड के इस वीडियो में एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को तेजी से गोल-गोल घुमाते हुए (ड्रिफ्टिंग) देखा जा सकता है। कार की खिड़कियों से तीन युवक बाहर लटके हुए हैं। हद तो तब हो गई जब कार चला रहा युवक भी खिड़की से बाहर निकलकर हाथ लहराने लगा। वीडियो के बैकग्राउंड में हरियाणवी रैपर ढांडा न्योलीवाला का गाना 'नो फ्लूक' बज रहा है और ऊपर रेस्टिकेट बालक लिखा हुआ है।

वीडियो में एक डायलॉग भी सुना जा सकता है तू स्कूल की टॉपर, हम स्कूल के रेस्टिकेट बालक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा चौथा युवक आखिरी में चिल्लाता है, भाई एक नंबर जच रही है वाइट शर्ट जिसके बाद युवक ठहाके लगाते सुनाई देते हैं।